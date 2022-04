Lukijan mielipide: Kainuun saavutettavuus on välttämätöntä

Kainuun Sanomat julkaisi (30.3.) mielipidekirjoituksen otsikolla Kajaanin lentoyhteydet kilpailutettava viipymättä. Kirjoituksessa nostettiin esille konkreettinen huoli maakunnan matkailun tulevaisuudesta ja Kainuun saavutettavuushaasteista. Kainuun liitto yhtyy huoleen ja haluamme avata Kainuun lentoliikenteen edunvalvontaa osaltamme seuraavasti:

1. Lentojen uusi kilpailutusprosessi viidelle ostopalvelujen piirissä olevalle lentokentälle on jo käynnissä Traficomin valmistelemana. Kilpailutus käydään EU-tasolla ja tulee julkiseksi EU:n virallisessa lehdessä. Kilpailutusten aikatauluihin emme valitettavasti näin ollen voi vaikuttaa. Mikäli ostopalveluvaihtoehtoon joudutaan, matkailualan esille tuomia ongelmia ei voida välttää.

2. Kainuun prioriteettina on varmistaa markkinaehtoisen lentoliikenteen jatkuminen Kajaaniin elokuusta eteenpäin. Tässä ratkaisun avaimet ovat DAT-lentoyhtiöllä. Meidän on maakuntana vakuutettava heidät siitä, että markkinapotentiaalia Kainuulla ja Kajaanilla on. Tässä erityisesti teidän matkailuyrittäjien olisi johdettava toimintaa edestä. Matkailuliikenne on avainasemassa lentoyhteyksien kehittymiselle. Kuusamon esimerkki osoittaa, että Kainuulla on täydet mahdollisuudet markkinaehtoisen lentoliikenteen säilymiselle.

3. Arctic Lakeland Kainuu -verkostolla on tehtävänä valmistella markkinointitoimenpiteitä, joilla kansainvälisen matkailun synnyttämää kysyntää reittilennoille lisätään. Kainuun liitolla on lisäresurssina tähän 100 000 euron määräraha työ- ja elinkeinoministeriöltä. Myös kunnat panostavat resursseja tavoitteen saavuttamiseen.

Matkailuala on kärsinyt kohtuuttoman paljon viime vuosien poikkeusajasta, ja tämä sekä toimialan realiteetit ovat hyvin selvät meille aluekehittämisessä toimiville.

Saavutettavuuden parantaminen on keskeinen tavoite maakunnan liiton laatimassa Kainuu-ohjelmassa.

Meidän kaikkien yhteistyö houkuttelevan ja saavutettavan Kainuun eteen on välttämätöntä.

Pentti Malinen

maakuntajohtaja

Minna Komulainen

aluekehitysasiantuntija