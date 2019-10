Lukijan mielipide: Kainuun sote ja kollektiivinen vastuu - ovatko luottamushenkilöt ajan tasalla?

Keskustelu Kainuun soten tilasta käy kiivaana, ja johtajaa ollaan erottamassa. Asiahan ei korjaannu pelkästään sillä, vaan on alettava tekemään koko Kainuuta koskevia rakenteellisia uudistuksia. Se tarkoittaa myös kuntakentän uudelleenarviointia kuntaliitoksineen. Sekin kysymys on heitettävä ilmoille, että tarvitaanko Suomeen 18 maakuntaa ja miksi?

Sekään ei vielä riitä, vaan on kehitettävä uusia toimintatapoja, joilla saadaan aikaan tehokkuutta julkishallinnossa yleisesti. Oma kunta-ajattelu maakunnallisissa asioissa on jätettävä vähemmälle. Kaikkea ei myöskään tarvitse itse tuottaa.

Kun puhutaan vastuusta, niin vastuun saavat kantaa myös valitut luottamushenkilöt, ja kysymys onkin herätetty siitä, ovatko he ajan tasalla? Missä on kollektiivinen, poliittinen vastuu? Tämän kysymyksen voi esittää Kainuuta hallitsevalle suurimmalle poliittiselle viiteryhmälle, jonka hallussa on myös Kainuun kuntien ja soten johtovirat tai toimet.

Virkavastuun kaikki suurin piirtein varmaan tietävät ja ymmärtävät, mutta poliittinen vastuu on veteen piirretty viiva, joka mitataan neljän vuoden välein vaaleilla. Mitataanko oikeasti?

Kuntien ja myös maakunnan kärkiluottamuspaikoille valitaan usein vaaleissa eniten saaneet luottamushenkilöt, mutta onko eniten vaaleissa eniten ääniä saanut viisain ja paras? Ei aina ole niin. Äänestäjät eivät useinkaan tunnista ehdokkaan kyvykkyyttä, vaan äänestävät monesti mukavaa ihmistä, usein pelkän mielikuvan perusteella.

Valintoja pitäisi voida katsoa myös niin, että kenellä on kykyä, osaamista ja muuta kompetenssia yhteisten asioiden hoitoon. Tosiasiassa luottamustehtävissä ei aina voi olla aina mukava, vaan on kyettävä tekemään myös vaikeita ja kipeitä päätöksiä, vaikka ne eivät aina miellyttäisi äänestäjiä. Pitäisi uskaltaa tulla pois omalta mukavuusalueeltaan ja kyseenalaistaa ryhmäpäätökset. Kainuun sotessa tämä näyttää unohtuneen.

Allekirjoittanut oli Kuhmon kaupunginvaltuustossa 40 vuotta 5 kuukautta ja siinä välissä 2 kautta Kainuun maakuntahallinnossa kokeilun aikana. Kun en ole kuulunut ns. oikeaan viiteryhmään, niin kyllähän sitä päätöksenteossa sai olla ulkokehällä, vaikka vaaleissa aina olen saanut erinomaisen äänimäärän. Voin oikeasti ja avoimesti arvioida päätöksenteon mekanismia tältä ajalta. En kuitenkaan ala arvioimaan virka- tai luottamushenkilöitä nykyisessä tilanteessa, koska en ole kunnallisissa luottamustehtävissä enää mukana ja en tiedä toimintatapoja.

Olisikohan kainuulaisten aika äänestää toisin?

ex-kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kuhmo

Jaakko Kyllönen

