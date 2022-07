Lukijan mielipide: Kainuun soten palvelut kaipaavat hiomista

Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on sujuvat palvelut ilman organisaatioiden välisiä raja-aitoja.

Kainuussa on jo vuosia toiminut Kainuun sote, joka on tavoitellut samaa. Paljon on vielä tehtävänä.

Iäkäs äitini asuu itsenäisesti Kajaanin keskustassa. Hänellä tuli verenpaineongelmia.

Piti saada verenpaineen mittaus. Kajaanin keskustan terveysasemalta (yleissairauksien poliklinikka) ohjattiin soittamaan kotihoitoon. Soitin palveluneuvojalle. Hän ihmetteli, kun soitin palveluneuvontaan. Soitin suoraan kotisairaanhoitajalle. He kävivät mittaamassa verenpainetta kolmena päivänä.

Seuraavaksi piti itse soittaa kansanterveyshoitajalle, jälleen takaisinsoittopalvelun kautta. Kansanterveyshoitaja laittoi asian lääkärin listalle. Äitini kävi verikokeissa ja lääkärillä.

Seuraavaksi piti pyytää taas kotisairaanhoitaja mittaamaan verenpainetta. Soitin keskustan kotisairaanhoitajalle. Soitin kuulemma väärään paikkaan ja minut ohjattiin soittamaan pohjoisen kotisairaanhoitajalle. Keskustassa asuva äitini kuuluu Pohjoisen kotisairaanhoitoon? Se ei kyllä Kainuun soten nettisivuilta käynyt ilmi.

Kainuun sotessa on vielä paljon prosesseja hiottavana.

Hyvinvointialueuudistusta ohjaavana arvona on asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisääntyvä vanhusväestö, hoitajapula ja taloudelliset haasteet edellyttävät laadukkaita sujuvia prosesseja.

Asiakasrukka joutuu ihmettelemään, soittelemaan ja joku joskus luukuttamiseksikin tätä kutsuu. Toisekseen yhden yksinkertaisen asian hoitamiseen kuluu monen ammattihenkilön aikaa; paitsi turhina asiakaspuheluina, niin myös toimimattomana organisaationa, jonka prosesseissa on paljon hukkaa.

Kolmanneksi jäykät raja-aidat ja prosessit karkottavat myös osaavan motivoituneen henkilökunnan eettisen kuormituksen lisääntyessä.

Pidän hyvin kummallisena, että kotisairaanhoito ei voi suoraan asioida lääkärin kanssa, vaan väliin tarvitaan täysin turha kansanterveyshoitaja, jolle asiakas joutuu ihan itse soittamaan.

Kyse on kuitenkin yhdestä ja samasta Kainuun sotesta. Kaikilla ei ole omaisia, sinnikkyyttä tai tietoa asiointiin.

