Lukijan mielipide: Kainuun soten säästöistä

Hannu Suutari kirjoitti Kainuun soten säästöpolitiikasta (KS 6.5.2021) ja viittasi minun sote-valtuuston seminaarissa esittämääni kommenttiin liittyen yhteen Kajaania koskettavaan säästöesitykseen. Tarkemmin tästä en voi valitettavasti sanoa, koska säästöjä suunnitellaan tällä hetkellä etupäässä soten sisäisesti. Avoimempi keskustelu olisi tarpeen.

Valtuustoseminaarissa halusin tietää, minkä verran muut kustannukset nousisivat, jos tämä muutaman kymmenen tuhannen euron säästö tehtäisiin. Sitä ei siinä hetkessä osattu sanoa. Mielestäni ennen säästöpäätöksiä pitää tehdä vaikutusarvio ja -laskelma. Kaikista pöljintä on leikata muutama kymmenen tuhatta euroa ja maksaa sitten toiselta momentilta useita kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia euroja.

Siksipä esitimmekin Kainuun ja Kuhmon vihreiden kannanotossa, että soten säästöjä pitäisi suunnitella avoimesti, vaikutusarviot tehden ja eri tahojen kanssa keskustellen. Ei suinkaan yksi säästökohde kerrallaan, kuten Suutari tuntui ymmärtäneen. Vaan useita säästömahdollisuuksia ensin kooten ja kartoittaen, ja tässä työssä ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntäen. Pohjaa tähän on jo paljon olemassa.

Samalla tarvitaan näiden säästökohteiden läpikäyntiä luottamushenkilöiden, työntekijöiden, kuntien ja kainuulaisten kanssa. Sieltä keskustellen sopivan kokonaisuuden löytäen. Tällä tavoin tehtiin Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamisohjelma. Se oli mielestäni erinomaisella tavalla johdettu ja toteutettu, siitä iso kiitos asianosaisille.

Etenkin soten säästöistä puhuttaessa on tärkeää pohtia ennaltaehkäisynäkökulmaa. Se on vaikeaa, koska yleensä ennaltaehkäisevät toimet eivät ole lakisääteisiä. Kuitenkin järkevällä ennaltaehkäisyllä vältetään kalliita korjaavia toimia.

Esimerkiksi alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskauden ehkäisyn on todettu olevan sekä inhimillinen että taloudellinen teko. Alan asiantuntijajärjestöt suosittelevat sitä ja sen on todettu tuovan säästöjä. Toinen esimerkki on alussa kuvaamani tapaus, jonka pienehkö, ei-lakisääteinen panostus voi tuoda huomattavia säästöjä kalliisiin, lakisääteisiin kustannuksiin.

Silja Keränen

sote-valtuuston jäsen

kuntavaaliehdokas (vihr.)

Kajaani