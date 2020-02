Lukijan mielipide: Kainuuseen tarvitaan oma biokaasulaitos

Fossiilisten polttoaineiden liikennekäytön vähentämisellä voidaan merkittävästi vaikuttaa ilmastokuormitukseen. Uusiutuvien osuus liikenteen polttoaineissa on vuosi vuodelta hiljalleen noussut. Suomi tuplasi liikenteen bio-osuustavoitteen peräti 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2018 liikenteen polttoaineita myytiin Kainuussa 807 MWh, jotka sisältämä bio-osuutta 14 prosenttia.

Sähköautoilun suurimmat ongelmat ovat autojen korkeahko hinta ja pikalatauspisteiden vähäinen määrä. Korkeaa hintaa voidaan kansallisesti keventää taloudellisin ohjauskeinoin. Rivi- ja kerrostaloja tullaan säännöksin velvoittamaan joko remonttienyhteydessä lisäämään valmiuksia sähköautojen latauspisteiden rakentamiseksi tai jonkun osakkaan niin vaatiessa latauspisteen rakentamiseksi taloyhtiöön. Jos kuitenkin sähköautojen määrä kasvaa suunnitellusti, pitäisi isompiin taloyhtiöiden rakentaa useampi latauspiste. Tämä lisää myös taloyhtiössä asumisen kustannuksia, mikä todennäköisesti aiheuttaa eripuraa asukkaiden keskuudessa.

Kaasuautoihin voidaan tankata joko maakaasua ti biokaasua (biometaania), jotka molemmat pääkomponentti on metaania (CH4). Suomessa on noin 10 000 biokaasuautoa. Kaasuautojen yleistymistä rajoittaa tankkauspisteiden vähäinen määrä. Enin osa kaasuautojen tankkauspisteistä sijaitsee Kaakkois- ja Etelä-Suomessa. Joitakin biokaasuasemia on Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Oulussa. Kainuussa ei toistaiseksi ole yhtään tankkauspistettä kaasuautoille. Yleisimmillä autonvalmistajilla on tehdasvalmisteisia kaasuautoja. Kaasun hinta on huomattavasti edullisempaa kuin bensiinin tai dieselin hinta ja joillakin kaasuntoimittajilla voi olla hyvin edullinen kiinteä kuukausikohtainen hinta.

Bioetanoli valmistetaan useista käymiskelpoisista hiilihydraateista kuten kasveista, mekaanisen metsäteollisuuden jäteliemistä ja ruuantähteistä. Bioetanolia käytetään eri polttoainelaatujen seoksena, joista eniten bioetanolia sisältävät E85 ja RE 85. FlexFuel autot voivat käyttää joko pelkästään bensiiniä tai edellä mainittuja etanolin ja bensiinin seoksia. Eräät vanhatkin autot ovat konvertoitavissa muutaman sadan euron kustannuksin bioetanolia käyttäviksi autoiksi.

Liikenteen jakeluyhtiöiden sekoitevelvoitteen kautta bio-osuus kasvaa Suomessa ja samalla Kainuussakin. Mutta myös Kainuussa voidaan tehdä paljon lisäämällä sähköautoille ja kaasuautoille lisää lataus- ja tankkauspisteitä.

Sähköautoille tarvitaan lisää yleisiä ja taloyhtiökohtaisia latauspisteitä, mihin voidaan vaikuttaa mm. rakennusmääräysten kautta. Latauspisteet voidaan toteuttaa taloyhtiöissä suurempien remonttien aikana.

Kainuuseen tarvitaan myös biokaasulaitos, jonka tuottama biokaasu voidaan jalostaa biometaaniksi. Kainuun biometaanin raaka-ainevarat riittäisivät ruuan tuotantoa vaarantamatta usean tuhannen biokaasuauton tarpeisiin, jonka lisäksi kaasua voitaisiin tuoda tarvittaessa muualta. Monissa kaupungeissa biokaasuautoilun edistämiseksi liikkeelle on lähdetty paikallisten bussien muuttamisesta kaasukäyttöiseksi. Myös julkiset toimijat, joilla on paljon ajoneuvoja, voisivat toimia päänavaajina.

Kainuussa voisi olla useita biometaanin tankkauspisteitä kysynnän kasvaessa. Biopolttoaineiden tankkausmahdollisuus Kainuussa lisää alueelle liikennevirtoja ja vaikuttaisi positiivisesti elinkeinoelämään ja matkailuun. Vähäpäästöisten autojen määrä kasvaa megatrendin omaisesti Suomessa ja samalla kysyntä liikenteen biopolttoaineista kasvaa.

Omassa maakunnassa ja omista raaka-aineista jalostettu liikenteen polttoaine tukee elinkeinoelämää ja parantaa maakunnan ravinnetaloutta. Nykyinen malli, jossa biokaasulaitoksen raaka-aineen kuljetetaan kumipyörillä pari sataa kilometriä ja vielä maksetaan siitä lähes miljoona euroa joka vuosi, ei ole Kainuun kannalta paras ratkaisu.

Taustamateriaalia biokaasun tuottamiseksi Kainuussa on tuotettu paljon, joten lähtökohta biometaanin tuottamiseksi liikenteen käyttöön on Kainuussa hyvä.

Timo Karjalainen

eläkeläinen

entinen Kajaanin yliopistokeskuksen kehityspäällikkö

Oulu