Lukijan mielipide: Kaivoslaissa huomioitava luonto ja asukkaat

Miten ollaan "löysässä hirressä"? Tulevaisuus siinä on hukassa.

Miten ihminen asuu ja elää, kun ei voi luottaa tulevaan ollenkaan? Voiko kotonaan asua vaiko ei?

Näitä tilanteita jatkuu vuosikymmeniä eri paikkakunnilla ja ne ovat Suomen auliin kaivoslain myöntämiä tilanteita. Ulkomaiset kaivosyhtiöt valtaavat suuret alueet maassamme Tukesin myötävaikutuksella ja paikalliset asukkaat odottavat, odottavat ja odottavat mitä tuleman pitää.

Ei kukaan maanomistaja omista maitaan niin, etteikö joku kaivosyhtiö saa tulla ja alkaa tehdä suunnitelmiaan. Miten on, luuletko voivasi asua ja kehittää asuinpaikkaasi, kun et tiedä milloin asuminen käy mahdottomasti kaivostoiminnan takia?

Olen kuullut kaivosyhtiön johtajan suulla kommentin eräälle rakentajalle, joka sanoi johtajalle, että hän on vasta rakentanut tänne. Johtaja vastasi: "Miksi rakennatte, kun täällä on kaivospiiri?"

Kukaan ei ole isäntä omalla maallaan, se tuli selväksi. Ja kaivoksen vierellä asumaan joutuva ei saa haittakorvauksiakaan, kuin vuosien taistelun ja käräjäoikeuden kautta, jos sittenkään.

Näitä alueita on Suomessa paljon ja päättäjät eivät vastusta luontomme/asuinalueidemme tuhoajia. "Ei ole laillisia esteitä", sanoo Tukes(kin).

Uutta kaivoslakia sorvataan parasta aikaa. Olen saanut kuulla, että kunnille tulisi enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Siinä on monia puolia ja pahin kaikista, että kunnanpäättäjillä on tapana hetkessä eläen tuijottaa rahapussiin. Rahaa, rahaa. Pienenkin kunnan päättäjille on tärkeämpää raha kuin luontoarvot, jotka kaivostoiminta tuhoaa kenties ikuisiksi ajoiksi kunnassa, kaivosyhtiön vain muutaman vuosikymmenen toimittua.

Kun paikkakunnalla on kaivospiiri/valtaus, paikalliset asukkaat elävät vuosikymmenet tietämättä, mitä on tapahtuva.

Aloittaako kaivosyhtiö vai onko päättäjillä kanttia asettua luontomme puolelle? Onhan hyvin moni kaivossuunnitelma erittäin rikkaalla maaperällä myös kasvillisuuden ja eläimistön suhteen. Jopa keskelle luonnonsuojelualueita perustetaan kaivosvaltauksia/piirejä.

Ja mikä pahinta, kaivospiiri on myös suuren kalaisan Oulujärven rannalla, Mieslahdessa. Annetaanko Kainuun merenkin saastua ulkomaisen kaivosyhtiön toimesta?

Eikö näin pienen valtion olisi aika huomata, miten rikas ja monipuolinen luonto maassamme on ja satsata voimansa siihen? Luonnonsuojelualueetkin kai on perustettu tarkoituksella suojella, ei tuhota luontoa?

Samalla tulisi suojella maamme asukkaita heidän ikiaikaisille asuinpaikoilleen, eikä asettaa heitä hyvin epävarmoihin tilanteisiin. Asunko, rakennanko, mitä tulevaisuudessa?

Siis arvoisat edustajamme lakienlaatijat! Huomioikaa maamme luonto ja sen asukkaat kaivoslakia laatiessanne. Luontoa ei voi tuoda!

Martta Kemppainen

se "löyhässä hirressä" roikkuva

Paltamo