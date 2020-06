Lukijan mielipide: Kajaanin menestyksekäs mutta vaikea energiaomistus

Kajaanin kaupunginvaltuusto on iloinnut Kajaanijoen vesivoiman ja lämpövoimalan saamisesta yksin kaupungin hallintaan. Erityisen tyytyväisiä on oltu, kun Loiste-omistus saatiin ensin ostettua velkarahalla takaisin Eon-konsernilta ja sitten myyntituloista, jotka saatiin vähemmistöomistuksen myynnistä kansainvälisille sijoittajille. Tällä silmänkääntötempulla kaupungin talous on saatu näyttämään ylijäämäiseltä. Ei näytä haittaavan, vaikka kaupungin menot ovat jatkuvasti tuloja suuremmat. Muualla Suomessa, viimeksi Jyväskylässä, tallaista kuntaomaisuuden yksityistämistä ei ole katsottu hyvällä ja ei ole hyväksytty.

Energiaomistus syntyy joen vesiputouksen korkeudesta ja veden virtausmäärästä ja toisaalta lämmittämisen synnyttämästä lämpöputouksesta lämmityskattilassa. Tämän suuruisessa kattilassa on mahdollista tuottaa lämmityksen ohella sähköä vastapaineella. Silloin kattilan polttoainetehokkuus nousee jopa yli 90%:iin, kun pelkässä lämmityskattilassa teho jää parhaimmillaankin alle 45%:iin. Eli energiatehokkuus on yli kaksinkertainen.

Nykytilanteeseen pääseminen on kuitenkin ollut valtuustossa kivikkoista ja vaikeaa. Kajaani-yhtiö, leivän isä Kajaanissa, on ollut valtuuston vasemmistopuolueille vastentahtoinen yhteistyökumppani. Se oli reilu 100 vuotta sitten Kajaaniin tullessaan saanut haltuunsa puolet koskien vesivoimasta ja sillä oli suuri lämmön tarve paperin kuivattamisessa. Onneksi valtuustosta on löytynyt kiistelyjen jälkeen aina enemmistö, joka on saanut aikaan päätökset, joilla energiaomistuksen arvo on saatu kasvatettua nykyiselle tasolle.

Ensimmäinen vaihe oli Kajaanin sähkölaitoksen yhdistäminen Kainuun maakunnalliseen sähkönjakeluyhtiöön Kainuun Valoon. Syntyi Kainuun sähkö. Sen päätöksen läpivieminen valtuustossa oli lähes myrskyisä.

Seuraava vaihe oli yhteistyön aloittaminen Kajaani Oy:n kanssa. Pääsin olemaan itse tuon aloitteen tekijä. Aloite oli joskus vuonna 1984 Kainuun Sanomissa etusivun juttu, mutta jostain syystä sitä ei ole noteerattu yhteisyrityksen, KAVO:n historiikissa. Idea ei ollut kyllä ihan oma, vaan siinä minua neuvoi Kajaanin kuntapolitiikan silloinen musta lammas Heino Hiltunen. Sain olla KAVO:n hallituksen puheenjohtajana vuorovuosin vuorineuvos Juhani Ahavan ja sitten hänen seuraajiensa kanssa koko sen ajan, kun sekä lämmityskattilaa että uutta tunnelivoimalaa rakennettiin. Tämä yhteisyritys ja sen kehittäminen markkinoilla pärjääväksi herätti myös ulkopuoliset sähköbisneksen tekijät kiinnostumaan omistajiksi tulosta. Tämä nosti myös Kainuun muiden kuntien sähköomistuksen arvoa, jonka myydessään ne saivat myös sievoiset tulot.

Viimeinen iso kiista energiaomistuksessa käytiin reilu 10 vuotta sitten, kun olin kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Jotta KAVO pystyi toimittamaan lämpö- ja sähköenergiaansa tehokkaasti, piti lämpökattilan rakentamisen poistot ajoittaa paremmin liiketoimintaan sopiviksi. Puolitoista vuotta käytiin kädenvääntöä vasemmistopuolueiden kanssa ja lopulta päätöksestä piti äänestää, kun vasemmistoliiton ryhmä ei suostunut tekemään energiaomistuksen kehittämiselle välttämätöntä päätöstä.

No on tietysti mukava seurata nyt vähän sivummalta yksimielisempää päätöksentekoa. Mutta tietysti päätöksiä on helpompi tehdä, kun on hyvää mistä jakaa.

kaupunginvaltuutettu, kd.

Hannu Kemppainen