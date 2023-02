Lukijan mielipide: Kajaanin ohitustiestä ja suunnitelluista vaihtoehdoista

Toimittaja Sirkku Rautio moitiskeli Kajaanin ohitustietä hitaaksi.

Täyskaimani Hannu Kemppainen (kd.) laajensi keskustelua sen suunnitteluvaiheeseen joen ylitse Kruunupuodinmäen kohdalta. Minä laajennan keskustelua vielä hieman.

Ohitustie suunnitelmaa keskeltä kaupunkia Mainuantieltä Kruununpuodinmäen kautta joen yli ei pidetty hyvänä ja sen vuoksi suunnitelma torpattiin. Se linjaus olisi jakanut kaupunkikeskustan kahtia ja häirinnyt melullaan muun muassa Keskuskoulun toimintaa.

Siihen linjaukseen niitä hidastavia valoristeyksiä olisi tullut useita.

Kuvitelkaa mielessänne nykyisen ohitustien kaltainen tie Mainuantie-Sissikatu linjalle.

Tietojeni mukaan ensimmäinen asukkaille esitetty ohitustiesuunnitelma oli lähellä nykyisen ohitustien paikkaa. Kaupunkilaisille järjestetyssä kuulemistilaisuudessa esiteltiin suunnitelma, jossa ohitustie olisi kulkenut nykyisen Lidlin liittymän paikkeilta Kasarminkadun pohjalle.

Tuo linjaus olisi tarkoittanut sitä, että ainakin Kasarminkadun kerrostalojen 1-5 kohdalla olisi heti pensasaidan takana ollut usean metrin pudotus alempana kulkevalle valtatielle. Olin itsekin läsnä tuossa kuulemistilaisuudessa. Tuossa tilaisuudessa suunnitelma sai vastaansa niin kielteisen vastaanoton, että tiepiiri luopui siitä.

Seuraavaksi ainakin julkisuudessa oli sittemmin toteutunut nykyinen ohitustien linjaus. Siinäkin paikassa oli ja on omat puutteensa, mutta mielestäni sen on kokonaisuuden kannalta Kajaanille paras paikka. Tie ei mene liian häiritsevästi rakennetun taajaman keskeltä, mutta on niin lähellä kaupunkikeskustaa, että satunnainenkin matkailija voi helposti poiketa kaupunkiin asioimaan. Monen ohitustien kohdalla näin ei ole, vaikkapa esimerkiksi Iisalmessa.

Ohitustie palvelee hyvin kaupunkilaistenkin liikkumista eri kaupungin osien välillä. Ponttoonisillan linjaus ei palvelisi tätä tarvetta. Liian hitaanakaan sitä ei voi pitää. Jos sen läpi ajossa nopeimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon nähden menettää hitaimmassakin tapauksessa matka-ajassa korkeintaan minuutin tai kaksi, mitä sillä on merkitystä.

Verrataan "hitautta" vaikkapa Jyväskylän vastaavaan läpi ajoon. Ainakin Paviljongin nurkalla joutuu seisomaan lähes aina jonossa punaisissa valoissa.

Hannu Kemppainen (sd.)

Kajaani