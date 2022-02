Lukijan mielipide: Kajaanin talous vuosina 2018–2022

Kajaanissa vuodet 2009–2017 kaupunginhallituksen ja valtuuston enemmistö toimi määrätietoisesti talouden tasapainossa pitämiseksi.

Kesällä 2017 vaalien jälkeen päätöksenteko ja talouspolitiikan vastuullisuus häipyivät, tappiot ja velat näkyvät ikävällä tavalla Kajaanin tilinpäätöksissä.

Vuosina 2018–2020 ne olivat 46 miljoonaa, kevään kuluessa julkaistaan vuoden 2021 tilinpäätöstä. Tämän vuoden talousarvio on käytännössä 20 miljoonaa alijäämäinen.

Tunnen kansalaisena ja entisenä vastuunkantajana suurta helpotusta, kun sote toimialana poistuu kuntien vastuualueelta. Ne hyvinvointialueen päättäjät, jotka istuvat kuntiensa päättävissä elimissä, eivät voi enää kävellä itse päästämiensä kuntien budjettien yli. Tässä kohdin epärehellisyys päätöksenteossa loppuu.

Julkisella sektorilla pitäisi olla lakisääteinen mahdollisuus asettaa alijäämien kasvattajat taloudelliseen vastuuseen.

Perussuomalaisten näkökenttä talousasioissa ja yleispolitiikassa kapeni kesällä 2017 ja se painuu yhä syvemmälle suvaitsemattomuudessaan muun muassa ihmisoikeuskysymyksissä.

Monikulttuurisuus on Kainuun liikuntajärjestöissä, liikuntaa edistävissä yrityksissä ja urheiluseuroissa luontevaa ja tuloksellista. Toivon, että kaikilla liikunnan ja urheilun tasoilla sanoudutaan irti perussuomalaisten ahdasmielisestä monikulttuurisuuspolitiikasta.

Ennen kevään 2021 vaaleja uskoin, että Kajaanin talouspolitiikan suunta muuttuu. Valitettavasti kävi päinvastoin, talousarvio on tämän vuoden osalta noin 20 miljoonaa alijäämäinen.

Julkisen sektorin tehtävät on pitkälle laissa määrätty. Velan kasvattaminen peruskaupungin osalta, omistuspuolella ja kuntayhtymän tasolla on vastuuttoman voimakasta. Se kertoo varsin selvästi poliitikkojen vastuunkannon tasosta talouspolitiikassa, ja se on äänestäjiä harhauttava.

Kajaanissa pitää kiireen vilkkaa tehdä rakenteellisia kovia ratkaisuja, joilla menot sopeutetaan tuloihin. Yksityisen sektorin tehokkuutta pitää saada mukaan, osaksi palvelutuotantoa.

Investoinnit, jotka lisäävät käyttötalouden menoja tai eivät ole välttämättömiä, pitää laittaa jäihin. Olisi pitänyt laittaa jo 20 vuotta sitten, mutta jakajien enemmistö jyräsi ja laskut maksellaan jälkikäteen.

Painotus investointeihin, jotka pienentävät käyttötalousmenoja ja ovat luontoystävällisiä. Äänestäjän olisi hyvä miettiä, ketkä maksavat omia etujaan ajavien vaalilupaajien laskut.

Ihmettelen suuresti, kun mielipidepalstoilla jatkuvasti vaaditaan lisäpanostuksia laidasta laitaan. Ovatko nämä vaatimuksien esittäjät menettäneet täysin talouden realismin? Tietenkin on mahdollista, ettei heillä ole ymmärrystä talousasioissa.

Kokemuksesta tiedän, Kajaanin talous voidaan pitää tasapainossa. Se edellyttää päätöksenteossa vahvaa sitoutumista jo valmisteluvaiheessa. Poliitikkojen tehtävänä ei ole jakaa eniten huutaville, vaan sopeuttaa menot ja järjestää lakisääteisten palvelujen saatavuus kansalaisille.

Toivo Kyllönen

suvaitsevaa talkootyötä urheilussa 50 vuotta