Lukijan mielipide: Kajave Oy:n omistus, hallitus ja päättäjät

Sähkön siirtoyhtiöistä ja -hinnoista maalataan näin vaalien alla eri värisiä kuvia. Enimmäkseen mustia. Usein maalaajalla on sama poliittinen taho kuin siirtoyhtiön päättäjällä.

Mikäs siinä mutta väite, että kolmanneksen omistajaksi Kajave Oy:öön tulleet rahastot olisivat nyt ja tulevaisuudessa siirtohintojen nousun pääasiallinen syy, on tuulesta temmattu. Kolmanneksen omistuksella ei yhtiöissä päätetä. Loiste Oy ja sitä kautta tytäryhtiö Kajave Oy ovat Kajaanin ja Sotkamon keskusta-vasemmiston hallinnassa.

Kevään 2019 Loiste-kaupan yhteydessä neuvoteltu osakassopimus ei tätä miksikään muuta. Sen mukaan Loiste Oy:n hallitukseen nimeää Kajaanin kaupunki kolme jäsentä, Sotkamon kunta yhden jäsenen ja osakkaaksi tulleet rahastot kaksi jäsentä. Hallitukseen valitaan lisäksi kaksi asiantuntijajäsentä, jotka osakkaiden yhteisesti muodostama nimittämiskomitea käytännössä nimittää. Sopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevat aina olemaan Kajaanin kaupunginhallituksen nimeämiä jäseniä.

Kajaanin kaupunginhallitus on nimittänyt Loiste Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi keskustalaisen Arto Okkosen , varapuheenjohtajaksi vasemmistoliittolaisen Raili Myllylän ja jäseneksi hallitusammattilaisen Anna-Stiina Boströmin . Sotkamon kunta on nimittänyt Loiste Oy:n hallitukseen keskustalaisen Antti Kelan .

Loiste Oy omistaa kokonaan Kajave Oy:n ja Loiste Oy:n hallituksessa suurinta valtaa käyttää Kajaanin ja Sotkamon valtuustojen keskusta-vasemmistolainen jäsenistö. Heillä on pysyvästi myös puheenjohtajiston mandaatit. Heillä on siten sekä osakeyhtiölain velvoittama, että omistajan suoma lähes täydellinen valta. Heidän vallassaan omistajana on ollut nimittää myös jäsenet Kajave Oy:n hallitukseen.

Sitä en tiedä, miksi Kajaven hallitukseen nimitettiin vain Kainuun ulkopuolisia hallitusammattilaisia. Tähän saakka meillä perinteisesti energia-asioissa on pyritty nimittämään myös valtuuston jäsenia siksi, että he edustaisivat sekä yhtiötä että kainuulaisia omistajia, jotka ovat samalla asiakkaita.

Tämä asia täytyy jatkossa korjata. Siirtohintakeskusteluun on saatava asioista todellisuudessa päättävien puheenvuoroja.

Loiste Oy:n hallituksen poliittisten jäsenten ei ole hyväksyttävää piiloutua Kajave Oy:n eteläsuomalaisten hallitusammattilaisten selän taakse. Heillä taas ei ole muuta intressiä kuin osakeyhtiölain velvoittavana ajaa pelkästään yhtiön etua. Sekin on hyväksyttävää, mutta ei velvoita kertomaan, miksi hinnat vain nousevat.

Eero Suutari

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani