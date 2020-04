Lukijan mielipide: Kajave voisi toimia nyt kainuulaisten hyväksi

"Sähkönsiirtomaksuja ei alenneta" (KS 4.4.).

Kajaven kylmäävä ote jatkuu, vaikka se voisi toimia kainuulaisten hyväksi toisinkin. Kokkolan Energialla on sentään inhimillinen asenne. Se teki asiakasystävällisen päätöksen laskea puoleen huhti-toukokuun ajaksi sähkönsiirtomaksuja.

Kajave repii kainuulaisten selkänahasta viimeisetkin riekaleet kovahintaisella sähkönsiirtomaksulla. Se ei elä tässä maailmassa, se ei ole kuunnellut maamme hallituksen eikä presidenttimme vetoomuksia tulla mukaan yhteisiin talkoisiin omalta osaltaan.

Kun olen ollut muutaman kerran yhteydessä Kajaveen, vastauksena on ollut tyly sanoma! En pane tätä kenenkään suuhun, vaan totean omin sanoin: "ei me voida mitään, meidän tulee järkähtämättä noudattaa sähkömarkkinalakia, joka on vaatinut vuodesta 2013 lähtien sähkön toimitusvarmuutta ja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi".

Sähkömarkkinalaki edellyttää jakeluverkon haltiat uusimaan tai korjaamaan verkkonsa toimitusvarmaksi vuoteen 2028 mennessä. Muistelen, että Kajave on saanut jatkoajan vuoden 2036 loppuun, joten näyttää siltä, että sähkönsiirtomaksut nousevat vielä parikymmentä vuotta.

Mainittakoon vielä tässä yhteydessä se, että laskumme perusmaksu on yhtiön itsensä määräämä hinta. Sillä ei ole laissa maksimihintaa, eikä alarajaa.

Kajave ilmoittaa omassa mainoksessaan "10 totuutta sähköntoimituksesta", että perusmaksulla katetaan mm. verkkoon sitoutunut pääoma, verkon suunnittelu, kunnossapito, kehittäminen ja rakentaminen, valvonta ja vikapalvelu 24/7, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa, asiakaspalvelu sekä sähkön kulutuksen mittaus etäluettuna.

Tässä voisi kysyä, kenellä on totuus ja kuka totuuden omistaa?

Mitä meidän omat kansanedustajat voisivat tehdä?

Esitän, että he esittäisivät hallituksen johtoviisikolle, että kun Kajave on maan kalleimpia sähkönsiirron perijä, niin sen ja muidenkin kohtuuttomia hintoja perivien pitäisi myös tulla talkoisiin mukaan inhimillisyyden vuoksi.

Juhani Nissinen

Kajaani