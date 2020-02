Lukijan mielipide: Kajaven hinnoitteluperiaatteista

Kajave OY (entinen Loiste Sähkönsiirto Oy) on valinnut pitkän ajan strategiakseen voiton tavoittelun – ei niinkään sähkön toimitusvarmuudesta huolehtimisen. Tähän johtopäätökseen olen tullut, kun olen seurannut Loisteen hinnoittelupolitiikkaa vuosien varrella. On kyllä investoitu verkon uusintaan, johon on suunnattu suuri osa yhtiön tuotoista. Nämä investoinnit nostavat yhtiön omaa pääomaa.

Sähkömarkkinalaki säätelee mm. yhtiöiden ahneutta rajoittaen liiallisia maksuja. Nämä rajoitukset on kuitenkin sidottu siihen, kuinka suuri tuotto voi olla verrattuna sijoitettuun pääomaan. Laki sallii noin kuuden prosentin takuutuoton. Kun tuotot sijoitetaan infraan, kasvavat voittopotentiaalit eksponentiaalisesti. Ja kun toimitaan luonnollisessa monopolissa, niin potentiaalit voidaan realisoida välittömästi. Olikohan tämä riittävän epäselvästi sanottu, jotta kuntapoliitikotkin sen ymmärtävät?

Kun vielä alituoton tasausjaksoa ollaan pidentämässä neljästä kahdeksaan vuoteen, niin ei ole ihme, että pääomasijoittajat ostavat kilvan verkkoyhtiöitä.

Yhteiskunnassa on yleensä sellainen näkemys, että energiaa tulisi säästää ja kehittää uusia ympäristöystävällisiä keinoja energian tuottamiseksi. Tämä on osa ilmastonmuutosta torjuvaa toimintaa. Jokaisen pitäisi tehdä pieniä askeleita tähän tärkeään päämäärään pyrkimisessä. Minusta kuntien pääosin omistamalla sähköyhtiölläkin tulisi olla tällainen tavoite.

Kajave (Loiste) on kuitenkin vuosikaudet kohdistanut sähkönsiirron korotukset nimenomaan perusmaksuihin – jotka ovat nyt Suomen huippuluokkaa. Jos maksujen korotukset olisivat suhteessa kulutukseen, ne kannustaisivat sähkön säästöön ja esimerkiksi aurinkopaneelien hankintaan. Nykyinen hinnoittelu kannustaa vain sähkön käytön lisäämiseen eivätkä uusiutuvien pienvoimaloiden hankintaan (esimerkiksi aurinkopaneelien).

Nykyinen tilanne on se, että mitä enemmän käytät sähköä, sen halvemmaksi se tulee kWh:a kohden. Nyt olisi Loisteella tilaisuus loistaa ja poistaa siirron perusmaksut. Tämä olisi suuri harppaus ympäristön puolesta.

Pertti Tervonen

Kajaani