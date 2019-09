Lukijan mielipide: Kajaven periaatteet kannustavat tuhlaamaan sähköä

Olen käyttänyt vuoden 2019 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana omakotitalossani sähköä 8 692 kilowattituntia (kWh). Sähköyhtiöltä olen ostanut 7 305 kWh. Loput olen saanut aurinkopaneeleista. Lisäksi olen myynyt verkkoon 615 kWh.

Ilman aurinkopaneeleja olisin maksanut käyttämästäni sähköstä nykyisellä sopimuksella ja nykyisillä siirtohinnoilla sähköyhtiölle 370 euroa ja siirtoyhtiölle 882 euroa. Todelliset kustannukseni ovat olleet 315 e + 781 e = 1 097 e. Aurinkopaneelien ansiosta olen siis säästänyt 155 e.

Takaisinmaksuaika paneeleilla on todella pitkä - yli 20 vuotta. Tämä johtuu pitkälti siirtoyhtiö Kajaven (entinen Loiste Sähkönsiirto) hintapolitiikasta.

Loiste on vuodesta toiseen korottanut siirtomaksuja vain nostamalla siirtomaksujen perusmaksua, joka on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin muilla siirtoyhtiöillä. Esimerkiksi Tampereella perusmaksu on vitosen luokkaa!

Nyt Kajaven sähkönsiirto maksaa 0,044 e / kWh + 32 e / kk. Jos siirtomaksu olisi ollut 0,06885 e / kWh + 5 e / kk, olisi siirtomaksuni kahdeksalta kuukaudelta ollut täsmälleen sama kuluttamaltani sähköltä, mutta olisin hyötynyt aurinkokennoistani 189,5 euroa.

Kajaven hintaperiaatteet kannustavat tuhlaamaan sähköä, koska mitä enemmän sähköä käytät, sen halvemmaksi se tulee kilowattituntia kohden ja päinvastoin.

Eikö Kajavenkin pitäisi lähteä mukaan ilmastotalkoisiin kannustamalla sähkön säästöön ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen? Tämä olisi helppoa alentamalla reilusti sähkönsiirron perusmaksua (ja korottamalla kulutukseen perustuvaa maksua).

Suomen hallituskin voisi vaikuttaa asiaan vaikka laittamalla sähkönsiirron perusmaksuihin katon ja porrastamalla sähköveroa alueellisesti.

