Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kaksoiskansalaisuudesta ja syntyperäisyydestä

Pentti Kettunen Kainuun Sanomat

Julkisuudessa, jopa korkealta poliittiselta tasolta, on esitetty että ns. kaksoiskansalaisuus tulisi Suomessa lakkauttaa ja kaksoiskansalaisten tulisi tehdä valinta, haluavatko he olla Suomen kansalaisia vai jonkun muun.

Tämä pohdiskelu on hyvää ja ennen kaikkea sen vuoksi, koska Euroopassa on sota ja jännite on korkealla myös Lähi-idässä.

Kaksoiskansalaisuudella ja sen mahdollisella poistamisella on monia ulottovuuksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suurin kaksoiskansalaisuuden omaavien ryhmä lienee venäläistaustaiset ja Venäjältä nk. paluumuuttaneet.

Tänä aikana, kun Venäjä on osoittanut sotilaallisen agressiivisuutensa on tällaisten asioiden pohdiskelu ymmärrettävää.

Myös minä olen pohdiskellut tätä asiaa. Mielestäni aihe on myös erittäin herkkä.

Suomessa olevat ja täällä työtä tekevät venäläissyntyiset ja myös paluumuuttajat eivät muodosta yleisesti mitään uhkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

He ovat omaksuneet suomalaisen elämänmuodon, suomalaisen lainsäädännön ja he ovat integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja heillä on täällä syntyneitä lapsia.

Toisaalta heillä saattaa olla sukulaiset sekä isät ja äidit vieläkin Venäjällä, jolloin kaksoiskansalaisuus helpottaa läheisten välistä kanssakäymistä.

Jos kaksoiskansalaisuus halutaan poistaa niin laki tulisi kirjoittaa siten, että kaksoiskansalaisuuksia ei enää myönnetä uuden lain voimaantulon jälkeen, mutta laki ei mitätöi jo olemassa olevia kaksoiskansalaisuuksia kuin rikoslaissa määritellyissä tapauksissa.

Jos halutaan puuttua todelliseen ongelmaan löytyy se Suomen valtiosäännöstä eli perustuslaista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vielä joitakin vuosia sitten valtioneuvoston jäseneksi eli ministeriksi Tasavallan presidentti saattoi lain mukaan nimittää vain syntyperäisiä Suomen kansalaisia.

Tämä syntyperäisyysvaatimus on poistettu. Tämä on mielestäni todellinen uhka Suomen hallintojärjestelmässä.

Ehdotankin näin julkisesti kansanedustajien, Suomen eduskunnan ja valtioneuvoston harkittavaksi, että Suomen perustuslakiin palautetaan sen alkuperäisessä muodossa ministeriksi nimitettävän vaatimus syntyperäisestä Suomen kansalaisuudesta.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani