Lukijan mielipide: Kansantajuisuuden puute

Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen kansantajuisuuden puute on jotain ennen näkemätöntä. Hallituksen ajama erittäin kunnianhimoinen ilmastotavoite on köyhdyttänyt kansalaisia liikkumisen, asumisen, terveyden ja työssäkäynnin osalta.

Kustannusten nousun lähtökohdat ovat siis jo ennen koronaa ja sotaa. Pelkästään perustarpeiden täyttäminen arjessa on kallistunut merkittävästi ja kansalaisten on pakko alkaa karsia menoja ja nämä henkilökohtaiset leikkaukset vaikuttavat erityisesti terveyteen.

Merja Kyllönen (vas.) kertoo mielipidekirjoituksessaan Maksamme velkaa? (KS 20.3.), miten talouskeskustelumme tässä maassa on laiskaa, näköalatonta ja lyhytnäköiseen pikavoittolinjaan pohjaavaa. Kirjoitus viittaa mielenterveyden korjausvelkaan, joka on totta, mutta Merja Kyllönen on itse toiminut hallituksessa ja edustaa hallituspuolueita ja linjauksia, jotka ovat lisänneet tätä mielenterveyden korjausvelkaa.

Miten ihmeessä voin voida hyvin, jos työssäkäynti autolla on välttämätöntä ja sen kustannuksia olette olleet lisäämässä? Metsästysharrastukseni vaativat myös auton, ja tämä harrastus on hyvinvointini ja mielenterveyteni kannalta elintärkeä, ja toimenne hallituksessa uhkaa jaksamistani merkittävästi.

Asumisen kustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet niin paljon omakotitalon omistajille, että tässä hallituksen luomassa toimintaympäristössä ei voi toteuttaa omaehtoista asumista haluamallaan tavalla. En voi rakentaa kustannustehokasta kotia, kun eivät rahat riitä ja toisin kuin hallituspuolueiden mielestä velka ei ole minulle ratkaisu.

Miten vielä kehtaatte hyväksyä EU:n kumartelun talojen pakkoremonttipaketin osalta? Hävetkää! Teidän pitäisi puolustaa kansalaistenne etuja kansainvälisissä pöydissä.

Sanna Marinin mukaan veroaste voi kokonaisuudessaan nousta, mutta siten, että verotuksen kautta tuloja haettaisiin nimenomaan omaisuuden verotuksesta. Eli ei kannata omistaa mitään ja ylimääräisen tulon tavoittelu kotitalouksiin ei kannata massiivisen verotuksen takia. Pian voi keskiluokkakin hakea toimeentulotukea ja käydä töissä.

Voin diagnosoida itselleni seuraavia oireita tämän hallituksen aikakaudelta: mielenterveyteni alkaa horjua aina, kun näen punaista ja lompakkoni tyhjenee, kun näen vihreää.

Tuukka Karjalainen

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Kajaani