Lukijan mielipide: Katkeraa puhetta maajoukkuetason hiihtovalmentajalta

Hiihdon maajoukkuevalmentaja Ilkka Jarva ruoti yksilöurheilun alennustilaa Suomessa viime perjantaisessa Kainuun Sanomien kirjoituksessa. Hän tarkoitti lähinnä varmaan omaa lajiaan, koska kirjoituksessa ei mainittu yhtään muuta lajia suoranaisesti, kuin joukkuelajit.

Täytyy sanoa, että oli katkeraa ja osin kypsymätöntä puhetta maajoukkuetason valmentajalta. Kun oma laji ei menesty muiden lajien kanssa nuorison suosiossa, täytyy alkaa miettimään, mistä se johtuu. Onko tehty oman lajin parissa jossain virheitä?

Silloin pitää alkaa tehdä töitä hartiavoimin, eikä nostaa käsiä pystyyn ja valittaa, että syy on muissa lajeissa, jotka kiinnostavat enemmän nuoria, jotka hakevat vielä omaa lajiaan.

Myös koululaitoksen liikunnanopetuksen haukkuminen oli ajattelematonta puhetta. Koululiikunnan opetuksen pitää olla monipuolista ja tasapuolista kaikkia urheilulajeja kohtaan. Nähdäkseni koululiikunta on kehittynyt ja monipuolistunut paljon viime vuosikymmeninä, eikä suosi yksittäisiä lajeja. Kaikki liikuntalajit tarvitsevat hyvää fyysistä kuntoa, ei yksistään yksilölajien harrastajat, esimerkiksi vaikka jääkiekko.

Kirjoituksessa oli toki faktojakin, kuten esimerkiksi:

"Hiihdon harrastajamäärät ovat kasvaneet Norjassa hurjasti niin tytöissä kuin pojissakin."

"Maastohiihto on nyt Norjassa suositumpaa kuin koskaan, kun taas Suomessa kilpahiihdonharrastaminen on vähiten suosittua koskaan."

Silloin pitäisi käydä ottamassa oppi Norjasta.

"Fyysinen yksilöurheilu on jäämässä meillä täysin jalkoihin, koska sitä ei pidetä yhtään minään."

Osittain faktaa. Pitää muistaa, että kamppailulajit ovat myös fyysisiä yksilölajeja.

No sitten tullaan kirjoituksen lapsuksiin:

"Suomessa hänen mielestään ei ole uskottavaa mallia yksilöurheilun hoitamiseen tai rahoittamiseen. Seuraukset ovat karut."

Käsittääkseni kaikkia lajeja tuetaan menestyksen, ansioidensa ja harrastajamäärien mukaisesti tässä maassa.

"Aina löytyy kyllä rahaa rakentaa kaiken maailman hallit, mutta siihen ei tunnu löytyvän rahaa, että joku vetäisi lapsille oikeaa urheilutoimintaa."

Kirjoituksesta saa kuvan, että halleissa harrastettavat lajit eivät ole oikeita lajeja Jarvan mielestä. Pitää muistaa, että hiihtäjilläkin on oma "halli " hiihtotunneli, jossa voi hiihtää jopa kesällä. Kaikissa kunnissa on valaistut ladut ja esilumenladut ovat valmiina, ennen kuin varsinainen hiihtokausi on alkanut.

"Joukkuepelit vetävät harrastajia puoleensa Kainuussakin."

Jarva kysyy, kuinka monta fyysisen yksilölajin huippu-urheilijaa Suomessa mahtaa enää tulevaisuudessa olla, jos nykymeno jatkuu? Mielestäni ei ole pahitteeksi, jos Kainuun kokoisessa maakunnassa on yksi varma SM-mitalitason pesäpallojoukkue ja kakkostasolla pelaavaa jääkiekko- ja jalkapallojoukkue.

Monessa suuremmassakaan maakunnassa ei ole asiat näin hyvin. Ja seurat tekevät vielä yhteistoimintaa keskenään. Palloilulajit vastaan yksilölajit puheet ovat jo vanhaa joutavan päivästä kauraa, vaikka Arto Bryggare muutama vuosi sitten TV-haastattelussa kommentoi näin "Jääkiekko on urheilun syöpä ".

Pahoitin tietenkin mieleni kiekkomiehenä, koska se tuli arvostetun urheilusankarin suusta. Tarkemmin ajateltuani tulin siihen tulokseen, että hän oli aivan oikeassa. Jotkut lajit vievät päältä lahjakkaimmat yksilöt.

Lopuksi totean, että kaikkia lajeja, olipa ne yksilö- tai joukkuelajeja, pitää kunnioittaa tasapuolisesti. Toiset lajit vetävät enemmän puoleensa urheilijoita ja suurta yleisöä.

Sekin on kilpailua, kuten urheilu on aina.

Seppo Pussinen

Kajaanin Hokin entinen puheenjohtaja