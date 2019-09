Lukijan mielipide: Katri Kulmuni on mahdottoman edessä

Hallituspuolue keskusta on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen tehtävästä väistyneen Juha Sipilän tilalle kansanedustaja Katri Kulmunin.

Kulmunin tavoitteena on palauttaa kepu juurilleen ja nostaa sen kannatus nopeasti pariinkymmeneen prosenttiin. Tässä Kulmuni on ottanut mahdottoman tavoitteen.

Maalaisliitto-keskustan kannatus on vuosikymmenien ajan perustunut vahvaan maaseutuun ja siellä asuviin ihmisiin. Rakennemuutoksesta johtuen tämä pohja on kuitenkin murentunut, ja Suomen laajoilla maaseuduilla on enää vain lautoja ikkunoissa ja pönkkiä ovilla - pien- ja perheviljelmät on tuhottu. Tähän tulokseen on yksi syyllinen itse kepu, kun se lähti mukaan viemään Suomea EU:n jäseneksi, rakentamaan suurtilalinjaa ja autioittamaan Suomen maaseutua.

Pitäisikö näiden kodeistaan ajettujen nyt alkaa tukemaan keskustaa? Sitä he eivät tule tekemään!

Juha Sipilän hallitus oli pitkästä aikaa huonoin hallitus pieneläjiä ja vähävaraisia kohtaan. Köyhiltä ja pienituloisiltakaan ei tule tukea tippumaan.

Nyt keskusta on lähtenyt demari Rinteen johtamaan hallitukseen pönkkäämään vihervasemmistolaista politiikkaa.

Se näyttää olleen viimeinen niitti keskustan kannatukselle. Eivät vakaat isänmaan ystävät tue sellaisia vihervouhottajia, jotka ovat valmiit myymään vaikka koko Suomen, jotta maapallo pelastuisi!

Siis summa summarum. Uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni on mahdottoman edessä. Keskusta on sitonut kätensä vihervasemmiston sanelemaan hallitusohjelmaan ja on ilmoittanut antavansa sille tukensa.

Siis vetipä hännästä tai parrasta, kepulla on suitset kannossa.

Ainoa pelastaja keskustalle voisi olla keksiä jokin tekosyy ja ajaa hallitus sisäiseen kriisiin. Hallituksen hajotessa kokoomukselle syntyisi mahtava tilaisuus kiristää Rinnettä ja koko vihervasemmistoa uuden hallituksen muodostamiseksi.

Jos tällaista ei syntyisi edessä olisivat ennenaikaiset eduskuntavaalit.

Perussuomalaisten pelossa sellaisiin ei varmaankaan haluttaisi mennä.

Edessä siis saattavat olla mielenkiintoiset poliittiset ajat.

Pentti Kettunen