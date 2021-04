Lukijan mielipide: Kestävä talous turvaa palvelut

Vaalien alla ehdokkailla on houkutusta luvata kaikkea hyvää vailla vastuuta lupausten rahoittamisesta. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa. Kajaanin kaupunkitalous on velkakierteessä, joten toivoisin aloitteita myös tulokertymän varmistamiseen.

Kuntatalouden tervehdyttämiseksi tarvitaan verotuloja avoimen sektorin työllisyyttä lisäämällä. Yritystoiminnan edellytyksiä voidaan parantaa viranomaisyhteistyön lisäksi muun muassa kaavoitus-, toimitila- ja kaikkinaisilla saavutettavuutta edistävillä ratkaisuilla sekä kaupungin omalla paikallisyrityksiä arvostavalla yhteistyöllä.

Kaupungin yritysmyönteisyyttä vaalivalla julkikuvalla on suuri merkitys ja sitä pitää korostaa kaikessa päätöksenteossa.

Kiinnostavat työpaikat ovat liikkuvan työnhakijan tärkein tekijä asuinpaikkansa valinnassa. Alueen veto-, pito- ja lumovoimaa pohtii nykyisin koko perhe yhdessä ja siksi työpaikkojen syntymistä on edistettävä monipuolisesti.

Kriittisen työvoimapulan tapauksissa markkinoivaa hakua ja neuvontaa voisi viedä yhteishakuina yksilötasolle asti. Samalla on vaalittava Kajaanin julkikuvaa haluttuna paikkana tulla, viipyä, tykästyä ja jäädä pysyvästi.

Kajaanin omina toimenpiteinä on panostettava ammatillisen koulutuksen laatuun ja lisättävä luokkaopetusta perusasioissa. Ammattikorkeakoulun opetusroolia korkean osaamisen asiantuntijatehtäviin ja kansainvälistymiseen on edelleen vahvistettava. Yliopistokeskusta unohtamatta AMK:n palkitulle hyvälle yritysyhteistyölle on taattava riittävät henkilö- ja toimintaresurssit.

Niin sanotut suuret ikäluokat ovat siirtymässä reserviin ja ovat nyt kuntien taloutta kannattava suuri kuluttajaryhmä. Eläketulot ovat maakunnan ulkopuolelta tulevia merkittäviä rahavirtoja ja siten samanlaista alueen rikastuttavaa ostovoimaa kuin konsanaan vientitulotkin.

Seniorit ovat rakentaneet nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan ja ansaitsevat nöyrästä ahkeruudestaan hyvän kohtelun kuntien hyvinvointipalveluissa. Terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistävillä palveluilla on hyvin hoidettuna suurempi hyöty kuin laiminlyöntien vaihtoehtoiset kustannukset aikanaan olisivat.

Kunnan ja minkä tahansa yhteisön arvo ihmisten mielissä mitataan lopulta sillä, miten se varmistaa jatkuvuuden, luo uutta ja kunnioittaa perinnettään.

Marjatta lmmonen

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kajaani