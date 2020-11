Lukijan mielipide: Kiitos Matti Mulari ja Timo Kananen

Matti Mulari (KS 30.10) ja Timo Kananen (KS stdClass (KS 30.10) ja stdClass (KS stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass 3.11) kirjoittivat ansiokkaasti Loiste-konserniin kuuluvasta Kajavesta. Molemmissa kirjoituksissa viesti oli selvä, omistajaohjaus pitää korjata. 3.11) kirjoittivat ansiokkaasti Loiste-konserniin kuuluvasta Kajavesta. Molemmissa kirjoituksissa viesti oli selvä, omistajaohjaus pitää korjata.

Olen useaan kertaan kirjoittanut Kajaanin heikosta omistajaohjauksesta. Olin tiukasti mukana sähköyhtiön kauppaneuvotteluissa. Jokaisen, joka istui silloin kaupunginhallituksen pöydän ympärillä, on nyt syytä katsoa peiliin – aina kaupunginjohtajaa myöten. Missään vaiheessa ei ollut esillä ajatus, että isäntänä alamme ryöstämään siirtohinnalla kaupungin asukkaita. Kaupan piti varmistaa kaupunkilaisille kohtuuhintainen sähkö ja Kajaanille tasaista varmaa tuottoa.

Kuntapäättäjät yhä enenevässä määrin rahastavat kansalaisia monopoliasemaan järjestetyillä yrityksillä. Kansalaisten turvaksi alun perin perustetut, muun muassa sähkö, vesi, lämpö, ovat nykyisin yrityksiä tai liikelaitoksia. Kajaani ohjaa tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen, minkä seurauksena joudumme poliitikkojen armoille. Äänestäjien pitäisi tiedostaa, mitä on edessä, kun liikenne pyritään sähköistämään nopealla aikataululla. Seuraava kansalaisten rahastamisen kohde odottaa jo portilla ja se on jäteasia.

Odottelin jo, milloin nykäistään veroprosentti keskusteluun. Poliitikot keksivät Kajavesta populismin kultaisen vasikan. En yhtään yllättyisi, jos tulevina vuosikymmeninä osa Suomen kansasta äänestääkin kaduilla.

Kajaanin talouden ja toimeliaisuuden näkökulmasta ovat tärkeitä tehtäviä valtuusto, kaupunginhallitus, ammattikorkeakoulu, koulutusliikelaitos, ympäristötekninen lautakunta, sivistyslautakunta, Loiste-konserni, Kajaanin Vesi. Kaikkien näihin tehtäviin pitäisi saada puheenjohtajiksi huippuosaajat, uudistajat ja kansalaisiin päin vastuunkantajat.

Äänestäjien pitäisi rohkeasti miettiä, millaista taloudellisesti kestävällä pohjalla olevaa Kajaanin he haluavat.

Kajaanin valtuustosta on suuri joukko päättäjiä, joiden osalta aika on ajanut ohi. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta he pitävät tiukasti kiinni omista luottamuspaikoistaan. Mitä pitempään henkilö on politiikassa mukana, sitä varmemmin eväät on syöty matkanvarrella. Aktiivisesti asioita seuraavat kansalaisetkaan eivät tiedä millaiset Kajaani valtuustoryhmien näkemykset ovat muun muassa omistajaohjaukseen.

Ne poliitikot, jotka selittävät, ettei ole vaihtoehtoja, eivät ole tehtäviensä tasolla. Heitä on suuri enemmistö politiikassa olevista. Ehdokkaina ennen vaaleja he esiintyvät kaiken taitavina osaajina. Vaalien jälkeen nuttu kääntyy milloin mihinkin suuntaan

Kansalla on suuri valta vaihtaa edustajansa ensi kevään vaalissa. Kajaanin asukkailla ei ole varaa epäonnistui valtuutettujen valinnassa ensi keväänä.

Toivo Kyllönen

kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja/jäsen (ps.)

2011–2017

Kajaani