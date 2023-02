Lukijan mielipide: Kohta leikataan, mutta mistä?

Muistatko vielä, miten rajuja leikkauksia julkisiin menoihin Suomessa tehtiin 1990-luvulla?

Ei ole yhdentekevää, mitä leikataan. Liian rajut tai väärin kohdistuvat leikkaukset heikentävät tulevien sukupolvien mahdollisuuksia menestyä. Suuren laman leikkauspäätökset koskivat tarkoituksella kaikkia.

Tutkimusten mukaan laman huonoista päätöksistä kärsivät eniten velalliset ja pitkäaikaistyöttömät.

Suomi on velkaantunut ennätyksellisen paljon viime vuosien aikana. Suomi on Ruotsiin verrattuna kaksi kertaa velkaantuneempi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomen seuraavan hallituksen on jälleen pakko leikata julkisia menoja. Lisäksi muut talouskriisit ovat yhä mahdollisia.

Todennäköistä on, että seuraavat leikkaukset kohdistuvat samalla tavalla kaikkiin suomalaisiin. Suomalainen sosiaaliturva ja julkinen palvelujärjestelmä on rakennettu niin kattavaksi, että tuskin kukaan välttyy heikennyksiltä tai omavastuun lisääntymiseltä.

Talouspolitiikka on ratkaisevassa asemassa. Epäonnistuessaan se luo suurta tuhoa. Onnistuessaan se lisää talouskasvua ja varmistaa korkean työllisyyden. Kaikki suurimmat puolueet ovat samaa mieltä, että veronkorotusten lisäksi julkisia menoja on leikattava.

Kokoomuksen ratkaisuja ovat indeksijarrut, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden parantaminen, asumistukien uudistaminen ja työttömyysturvan porrastaminen.

Verotuloja lisäisi haitta-, kulutus- ja terveysperusteisten haittaverojen lisäys sekä verotuspohjan laajentaminen. Rakenteelliset uudistukset ja onnistunut talouspolitiikka pienentävät julkisiin menoihin ja muuhun sosiaaliturvaan liittyviä leikkaustarpeita.

Kaikki suomalaiset kannattavat hyvinvointivaltiota ja vihaavat sosiaaliturvan karsimista. Talouskasvua, innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä on pakko lisätä. Näin hyvinvointivaltio kantaa myös 2030-luvulla. Viimeistään nyt on oikea aika laittaa julkinen talous kuntoon.

Äänestäjän oikeusturvan vuoksi nyt kannattaa kysyä, mistä leikataan.

Matti Heikkinen

YTL, eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani