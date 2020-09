Lukijan mielipide: Kokoomuslainen 15 000 työpaikan silmänkääntötemppuko?

Kymmenen Kainuun kokoomuslaista olivat päättäneet lähteä kiihkomieliselle ristiretkelle Kainuun Sanomien mielipidekirjoituksessa ( 23.9. ). Katteettomilla lupauksilla, harhaanjohtamisella ja mustamaalaamisen tiellä ei Suomea kestävästi rakenneta.

On hälyttävää, että liikkeelle on päätetty lähteä maailmanlaajuisen koronapandemian heiluttaessa maailmantaloutta ja samalla Suomen taloutta. Olisi voinut odottaa malttia ja harkintaa. Emmekä voi olla varmoja, miten tauti iskee toisessa aallossa. Viimeisimmät uutiset pandemiasta kyllä huolestuttavat.

Saman päivän lehdessä oli myös uutisointi elokuun 2020 työllisyysluvuista. Toimittaja Antti Ylösen juttu kertoo mielestäni hyvin pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimenpiteiden vaikutuksesta työpaikkojen säilymiseen ja niiden palautumisesta huhtikuun pahimmasta ajasta. Kainuun luvut eivät anna aihetta pessimismiin, päinvastoin työvoimapulasta kärsiviä aloja olisi nyt ilman koronaa huomattavasti enemmän.

Suomessa on ollut jo pitkään mahdollista tehdä paikallisia sopimuksia. Ja niitä on tehty menestyksekkäästi. Se, että niitä ei voi tehdä järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla, on tehty suojaamaan heikommassa neuvotteluasemassa olevaa työntekijää. Tähän samaan suojelun periaatteeseen perustuu koko työlainsäädäntömme. Heikosta asemasta työehdoista neuvottelemaan joutuvat yksilöt ovat erittäin alttiita kaikenlaiselle työelämän pelisääntöjen venyttämiselle, kiskonnalle, ihmiskaupalle ja jopa orjatyölle.

Ei ole yhdentekevää työntekijälle, millaisilla työehdoilla töitä tehdään. Ensimmäinen ja tärkein niistä on se, että palkalla pitää tulla toimeen. Ilman, että palkkaa täydennetään veronmaksajien pussista tulonsiirroin.

Kokoomuspäissä on nyt pahasti sotkettu ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyys. En ole eläessäni kuullut moista potaska puhetta, valheellista väittämää. Liiton ja kassan jäsenyys ovat aina olleet erillään. En ymmärrä, mihin näillä kokoomuslaiset kirjoittajat tähtäävät. Ilmeisesti perussuomalaisten tontille tai hätä ensi kevään kuntavaaleista on jo mennyt paniikin puolelle.

Usein Suomea on verrattu työmarkkinavertailussa Saksaan. Pitää muistaa, että Saksassa luottamusmies tai luottamusvaltuutettu on lakisääteinen. Olisiko lakisääteisyydestä avain Suomen Yrittäjien kokoomussiiven hellimään ja "työmarkkinat räjäyttävään" paikalliseen sopimiseen?

Vastakkainasettelulla, valheilla, mustamaalaamisella tähän maahan ja maakuntaan ei luoda yhtään uutta työpaikkaa. Päinvastoin ja se kortti näyttää nyt tulleen valituksi – valitettavasti. Yhteistyöllä ja sovittelemalla päästään aina parempaan lopputulokseen kuin repimisen ja rikkomisen tiellä!

Miksihän kokoomus ei hallitusvastuussa hoitanut ja jyrännyt viime kaudella maaliin käsitystään "paikallisesta sopimisesta" ja 15 000 työpaikasta?

Raimo Piirainen

kansanedustaja (sd.)

Kajaani