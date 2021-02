Lukijan mielipide: Koulukiusaaminen on osa laajempaa ongelmaa

KS kirjoitti hyvin pääkirjoituksessaan (19.2.) kodin ja koulun yhteistyöstä kiusaamisen kitkemiseksi, mutta kysymyksessä on laajempi ilmiö. Kodin ja koulun toimiva yhteistyö ei yksin riitä kiusaamisen vastaisessa kamppailussa.

Viime aikojen tapahtumat ja uutisointi on tehnyt näkyväksi sen, minkä me kaikki jo tiedämme. Kiusaamista on kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kiusaamista esiintyy politiikassa, työpaikoilla, kouluissa ja harrastuksissa; nuorten ja lasten keskuudessa ja yhtä lailla aikuisten välillä. Niinpä termi koulukiusaaminen on harhaanjohtava.

Kun pohditaan kiusaamisen ehkäisemistä kouluissa, on tärkeää huomata, että mallit kiusaamiseen saadaan paljolti koulun ja kodin ulkopuolelta. Tosiasiassa kiusaamista tapahtuu enemmän muualla kuin koulussa.

Meidän aikuisten pitäisi miettiä, miten me voisimme vaikuttaa tapaamme puhua toisillemme työpaikoilla ja ylipäätään elämässä. Tietenkään ei pidä leimata vihapuheeksi kaikkia eriäviä mielipiteitä tai omasta ajattelusta poikkeavia lausuntoja. Sananvapauden puolesta tulee taistella. Kuitenkin me kaikki tiedämme, mitä ovat hyvät tavat ja kunnioittava puhe.

Puhe on ajattelua ja sanoilla on merkitystä. Me olemme sitä mitä me ajattelemme. Puhummeko toisista ihmisistä epäkunnioittavaan sävyyn sen takia, että "se toinen" ajattelee eri tavalla? Tiuskimmeko me ja käytämme alatyylistä kieltä?

Puhe kertoo siitä, mitä me ihmisinä olemme. Haastan meidät kaikki tarkkailemaan omia sanojamme ja tyyliämme esittää kriittisiä kommentteja. Me olemme esimerkkejä kaikille lapsille ja nuorille, emme ainoastaan omille lapsillemme.

Kunnioittava puhe synnyttää kunnioituksen kulttuuria ja edistää kiusaamattomuutta yhteiskunnassamme.

Erika Tajakka-Haapaniemi

KM, erityisopettaja

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani