Lukijan mielipide: Koulukiusaamiseen on olemassa ratkaisuja

Kainuun Sanomat uutisoi Paltamon hurjista koulukiusaamisluvuista, peräti 15,2 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista kertoo tulleensa kiusatuksi vähintään kerran viikossa kouluterveyskyselyn mukaan. Haaste on meille Kainuussa yhteinen, sillä näiden prosenttien takana on ihka oikeita, eläviä ja tuntevia nuoria.

Kainuussa on voimakkaasti uskottu, luotettu ja turvauduttu KiVa-koulu toimenpideohjelmaan koulukiusaamistapausten kanssa tehdyssä työssä. En käy kiistämään, etteikö Kiva-koulu olisi toimintamallina hyvä, mutta on syytä tunnistaa, ettei se ole yksinään autuaaksi tekevä keino koulukiusaamistapauksien ratkaisussa.

Tarvitsemme koulukiusaamisen kitkemiseen monia eri tasoisia toimenpiteitä, jotka tapahtuvat samanaikaisesti. Tarvitsemme osaksi koulutyön arkea turvallisia aikuisia, joilla on aikaa kohdata nuoret. Tarvitsemme myös säännönmukaista ryhmäyttämistä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista, oppilashuollon moniammatillisia toimenpiteitä sekä myös KiVa-koulua.

Kaikista näistä hyvistä toimenpiteitä huolimatta meille jää kuitenkin runsaasti koulukiusaamistapauksia, joita loppuviimein yritetään ratkaista rehtorin kansliassa tai poliisin puhuttelussa. Jokainen meistä ymmärtää, ettei vuosia jatkunutta kiusaamista ratkaista yhdessä tai kahdessa tunnissa. Näennäisesti voidaan pyytää anteeksi ja paiskata kättä sovinnon merkiksi, mutta oma kokemukseni nuorisotyön kentältä on se, ettei asia jää aidosti koskaan siihen.

Pitkittyneissä koulukiusaamistapauksessa varsinkaan kiusatulla nuorella tai hänen vanhemmillaan ei ole useinkaan aitoa luottamusta kouluun, koska pettymys tilanteen ratkeamattomuuteen on niin suuri.

Mielestäni meidän Kainuussa täytyy ottaa seuraava askel koulukiusaamisen vastaisessa työssä. Tarvitsemme kouluihin työntekijöitä, joilla on ammattitaitoa ja aikaa selvittää haastavimpia koulukiusaamistapauksia perusteellisesti, jotta niin kiusaaja kuin kiusatuksi tullut nuori tulevat kuulluksi ja saavat tarpeellisen tuen. Kun kyse on pitkittyneistä koulukiusaamistapauksista, voi niiden taustalla olla vuosien takaisia asioita, jotka on syytä selvittää.

Kun saamme nykyiset olemassa olevat oppilashuollon palvelut toimimaan samansuuntaisesti ja pystymme valjastamaan kaikki toimenpiteet tilanteen ratkaisemisen tueksi, ei työtapa kuormita ketään osapuolia. Tärkeintä on, että yhdellä koulun arjen ulkopuolisella ihmisellä on selkeä johtajuus prosessissa, jotta kaikki muut osapuolet saavat keskittyä arkityöhönsä.

Ulkopuolisuutta tarvitaan nimenomaan pitkittyneimmissä ja vakavimmissa tilanteissa, koska usein sekä koulu että perheet tarvitsevat tukea. Akuutin tilanteen selvittyä, voi oppilashuolto ottaa tilanteen haltuunsa.

Eli ratkaisuja koulukiusaamiseen on olemassa. Toinen asia on, haluammeko ottaa niitä käyttöön.

Miikka Kortelainen

hankekoordinaattori, sairaanhoitaja

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vas.)

kuntavaaliehdokas