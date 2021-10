Lukijan mielipide: Kuhmo tarvitsee terveydenhoidon lähipalvelut

Meitä puhuttaa Kuhmon terveyshuollon puuttuminen viikonlopun aikana. Lääkäreiden saanti terveyskeskukseen on haasteellista. Kesän aikana oli useita opiskelijoita lääkärinä.

Terveyskeskuksessa toteutettu uusi toimintamalli rajoittaa asiakkaiden pääsyä konkreettisesti suoraan lääkärin vastaanotolle.

Toimintamalli tulee purkaa välittömästi. Etälääkäri ei näe asiakasta silmästä silmään, kuten normaalissa vastaanottotilanteessa tapahtuu. Etälääkärin antama diagnoosi ja sen perusteella määrätyt lääkkeet ynnä muut asiat jättävät asiakkaan epätietoiseksi.

Meitä kaikkia palvelujen tarvitsijoita arveluttaa suuresti.

Kuhmoon suunnitellaan uutta terveyskeskusta yhdessä palolaitoksen kanssa. Lääkäreitä tarvitaan jatkossakin Kuhmoon lisää turvaamaan kuhmolaisille palvelut terveyskeskuksessa. Tarvitaan vuodeosastopaikkoja, jossa voi saada tarvittaessa hoitoa – ei kuitenkaan 100 kilometrin päässä kuten nyt on.

Palvelujen tulee olla lähellä täällä Kuhmossa, samoin viikonlopun päivystykset. Palvelua tarvitsevat kaikki vauvasta vaariin, ikään katsomatta.

Kainuu saa uuden sote-alueen ja siihen tarvittavat aluevaalit, jossa valitaan henkilöitä päättämään Kuhmon ja koko Kainuun alueen eteen tehtävästä työsarasta, unohtamatta meitä palvelujen tarvitsijoita.

Tänne tulisi saada myös lääkäriopiskelijoita harjoittelemaan, jotka voisivat myöhemmin palata Kuhmoon lääkäreiksi. Puolisoille pitäisi myöskin löytää töitä täältä.

Kuhmoon muuttaville perheille on täällä tarjolla monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, muun muassa musiikkiopisto antaa mahdollisuuden opiskella soittamista ja laulamista, luonto on lähellä, lukuisat järvet mahdollistavat kalastuksen, veneilyn ja uimisen. Myös he tarvitsevat terveyspalveluja täällä lähellä, ei pitkien matkojen päässä.

Tähän me haluamme luottaa tulevaisuutta unohtamatta. Kehitetään Kuhmosta jokaiselle hyvä ystävällinen kaupunki kotikunnassamme.

Kuntalaisten hyvinvoinnin asialla, palvelut lähelle.

Kuhmon Hengitysyhdistys ry,

hallitus

Liisa Malinen

puheenjohtaja