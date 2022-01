Lukijan mielipide: Kuhmon brändi kaatuu Saunajärvellä

Upouudessa brändissään Kuhmo pitää "kestävää kehitystä merkittävänä arvona" ja julistaa mahdollisuutta "ajatella isosti".

"Kuhmolaisten erityisen kokonaisvaltaista metsäsuhdetta" julistetaankin halulla tappaa koko Saunajärven susilauma. Kuhmon kaupunki on puoltanut sudenmetsästystä.

Kuhmossa on tällä hetkellä kaksi susilaumaa: Saunajärvellä ja Kivikiekissä. Niin kutsuttu Korkanan susipari on tietojen mukaan kadonnut, Juntin lauman alfanaaras kuollut ja tämän puoliso kadonnut ja Vuosangassa ei ole laumaa. Susia on enemmän ja tiheämmin muualla Suomessa.

Saunajärven susilauma elää niin syrjässä sudelle sallitussa Suomessa, missä suden on mahdollista elää.

Jumintieltä, mikä on Saunajärven reviirin länsiraja, on 15 kilometriä valtakunnan rajalle.

Talvisin Saunajärven ja rajan välillä vain Rajakankaan tie on aurattu ja muu seutu on asumatonta erämaista aluetta. Susilauman reviiri Venäjällä on erämaata.

Kuhmo julistaa "toivovansa turvallisuutta", "yhdenvertaisuuden kulttuuria" ja, että "Kuhmossa vallitsee me-henki". Saunajärven susilupa on osa repivää aseterroria, missä asia-argumentaatiolla ei ole sijaa eikä muille arvoille anneta tilaa.

Saunajärven susijahti kylvää eripuraa ja katkeruutta muiden arvojen sivuuttamisesta. Pahimmillaan susijahti oikeuttaa vihaa.

Kuhmon Internet-sivuilla kaksi ensimmäistä markkinointilausetta ovat "Kalevala" ja "Luonto". Ne ovat pelkkää sanahelinää, kun mitataan tekoja. Kuhmon brändi kaatuu Saunajärvellä.

Antti Haataja

Tietokirjailija

Sotkamo/Sipoo