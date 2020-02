Lukijan mielipide: Kulmunin työryhmät turhia

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni aikoo laittaa pystyyn asiantuntijatyötyhmän, jonka tehtävä on selvittää mitkä syyt ovat johtaneet asuntojen hintojen romahtamiseen.

Tähän asiaan vastauksen saamiseen ei tarvita kovin paljon kirjaviisautta eikä insinööritaitoa.

Eihän muuta kehitystä voi tapahtua, kun päättäjien toimesta maa on jaettu kehittyviin ja taantuviin alueisiin. Taantuvien alueiden sisälläkin ennen kaikkea perukat on tyhjennetty niin, että siellä on vain lautoja ikkunoissa ja pönkkiä ovilla. Ja tätä samaa on tapahtunut rintamaillakin.

On puhuttu hienosti maaseudun ja maatalouden rakennemuutoksesta.

Pien- ja perheviljelmät ovat olleet Suomen maaseudun selkäranka. Ne ovat tuottaneet suomalaisille lihan, leivän ja särpimen. Mutta niistä on enää muisto jäljellä – olemme siirtyneet suurtilalinjalle.

Tähän jouduttiin sen jälkeen kun Suomi liitettiin EU:n jäseneksi. Kuviteltiin, että Suomen maa- ja karjatalous voi pärjätä kilpailussa Keski- ja Etelä-Euroopan kanssa siirtymällä suurtilalinjalle. Aika näyttää oliko ratkaisu järkevä.

Ratkaisulla on ainakin autioitettu maaseutu ja viety tuhansilta ja taas tuhansilta kansalaisiltamme ja perheiltä koko elämäntyö ja sen tulokset.

Tämän kaiken ratkaisivat 1994 silloiset poliittiset voimat, sdp, kok. ja ennen kaikkea keskusta puheenjohtajansa pääministeri Esko Ahon viisaalla päätöksellä.

Saa siinä nyt nykyinen kepujohtaja Kulmuni asetella työryhmiä töihin!

Pentti Kettunen