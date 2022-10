Lukijan mielipide: Kulttuurialan koulutusta Kajaaniin

Aluekehityksen tutkijoilla voi olla keskenään erilaisia näkemyksiä lukuisista asioista. Mutta yhdestä seikasta he ovat harvinaisen yksimielisiä. Nimittäin koulutuksen merkityksestä. Siitä, että etenkin korkeakoulutuspaikoilla on valtavasti merkitystä alueen positiiviselle kehitykselle.

Kajaanissa on erittäin vahvaa ja monipuolista kulttuuritoimintaa sekä laajaa osaamista sillä saralla.

Kajaanin kaupunginteatteri luo esittävälle taiteelle vankan pohjan, ja itsenäisesti rahoituksensa hankkiva esittävän taiteen ammattilaisten Vaara-kollektiivi tuo kaupungin kulttuurikenttään oman merkittävän lisänsä harrastajateatterin ohella.

Tämän lisäksi meillä on tanssitaidetta – niin ammattilaisten Routa Company kuin useita kovatasoisia mahdollisuuksia harrastajille. Musiikkiopisto ja ammattikoulun musiikkiala tähän päälle. On poikkeuksellista, että näillä leveyksillä kaupungissa on kaksi valtion harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen piirissä olevaa vapaan kentän esittävän taiteen toimijaa – Vaara ja Routa.

Kulttuuri luo alueelle elinvoimaa jo ihan itsessään tekijöiden ja esitysten toimesta. Etenkin kulttuuritoiminta edesauttaa positiivisen ja avoimen ilmapiirin luomisessa – siinä, että kaupungissa on tilaa hengittää. Kulttuuri laittaa meidät pysähtymään olennaisen äärelle, huomaamaan elämän yksityiskohdat, asettamaan asiat mittasuhteisiin, luomaan yhteisöllisyyttä ja rakentamaan identiteettiä. Kulttuurilla on myös itseisarvonsa.

Kajaanin – ja Kainuun – elinvoiman perusjalat ovat kovin konkreettisia: kaivoksia, metsää, datataloutta, energiaa, matkailua, palvelukeskuksia ja sotea. Näiden rinnalle tarvitsemme jotain yhteisöä laajasti kehittävää ja maailmaa eteenpäinkatsovaa. Kulttuuria.

Teatteripuolen ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ei Pohjois-Suomessa ole tarjolla. Teatteri-ilmaisun ohjaajia koulutetaan Turussa, ja ruotsin kielellä Pietarsaaressa. Esitys- ja teatteritekniikkaa sekä kulttuurituotantoa voi opiskella Metropoliassa Helsingissä.

Pohjois- ja Itä-Suomi ovat tässä katveessa. Teatterialan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus sopisi Kajaaniin erinomaisesti.

Meillä on hyvin toimiva, monipuolinen ammattikorkeakoulu. Meillä on esittävän taiteen monipuolista osaamista ja ihmisiä, jotka pystyvät osallistumaan koulutuksen kehittämiseen. Meillä on potentiaalia olla alueellisesti merkittävä kulttuurikaupunki, joka säteilee naapurikuntiin ja -maakuntiinkin. Kulttuurialan koulutuksella olisi myös vahva synergia Kajaanin alueteatterivastuun kanssa.

Ehdotankin, että lähdemme tätä yhdessä edistämään. Tie voi olla pitkä ja kivinen, mutta sen arvoinen. Tärkeät asiat harvoin ovat helppoja. Joskus toki politiikassa asiat voivat tapahtua yllättävän nopeasti.

Ensimmäinen rasti on ensi kevään hallitusneuvottelut.

Silja Keränen

DI, eduskuntavaaliehdokas

Vihreiden puoluevaltuuston pj

Kajaani