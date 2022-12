Lukijan mielipide: Kuluttajat maksavat sähköyhtiöiden verirahat

Elinkeinoministeri kuvaa sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja ja yhtiöiden johdon tulevia bonuksia verirahoiksi.

Niitä ne ovat. Sota ja pakotesota ovat ne mahdollistaneet ja me sähkön kuluttajat kustannamme ne.

Hallitus aikoo puuttua asiaan jonkinmuotoisella hintakatolla ja maksaa sen ylittävän sähkönhinnan kuluttajille valtion pussista. Mutta itse ylihinnoitteluun se ei aio kajota.

EU on muokkaavinaan sähkön markkinamekanismia, mutta hidasta ja työlästä on. EU tukee ennen muuta yritysten etuja, ja tässäkin asiassa sillä taitaa olla ketunhäntä kainalossa.

Tahtoo välillä unohtua, että EU:n parlamentissa on joukko Suomea edustavia parlamentin jäseniä, joiden tulisi ajaa niiden suomalaisten etuja, joiden äänillä he ovat hyväpalkkaiseen ja rahakkaita etuja tarjoavaan virkaan päässeet. Hävettävän hiljaista on ollut.

Tavallisten sähkönkuluttajien ärtymys on suuri. Verkkoartikkeleiden kommenteissa näkee jo vaatimuksia siitä, että sähkön tuotanto ja myynti on otettava yhteiskunnan haltuun eli sosialisoitava.

Ja siihen suuntaan on pitemmällä aikavälillä myös mentävä. Emme esimerkiksi tarvitse lukuisia sähkönmyyjiä, joilla ei ole omaa tuotantoa ollenkaan, yksi valtakunnallinen ja valtiollinen sähkönmyyjä riittää.

Monet kunnat ovat sähköyhtiöiden osakkaita ja samalla verirahojen saajia. Kainuussa tosin kunnat ovat myyneet osuuksiaan aikanaan hyvällä hinnalla, mutta kuten Kajaanissa, kovilla ehdoilla.

Houkuttelevampaa kuin pitää välttämättömyyshyödykkeen markkinoita omissa käsissä on ollut saada myyntituloilla muhkea sijoitussalkku ja alkaa tehdä rahalla rahaa.

Oletteko kuulleet, että kuntapäättäjät olisivat vaatineet puuttumista sähkön ylihinnoitteluun? Ette, koska he eivät uskalla tunnustaa kenen puolella ovat.

Viime kuntavaalien alla eräs ehdokas hehkutti, kuinka kaupunki voi sähköyhtiön osakkaana saamillaan tuloilla rahoittaa uusien koulujen rakentamista ja vanhojen korjaamista.

Silloin ei puhuttu verirahoista mutta sekään ei haitannut, että tulojen hankkiminen välttämättömyyshyödykkeiden ylihinnoittelulla rasittaa suhteellisesti kaikkein eniten vähäosaisimpia.

Ismo Heikkinen