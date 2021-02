Lukijan mielipide: Kuntavaalit ja Kainuu

Juuri julkaistu ensimmäinen kevään kuntavaaleja mittaava gallup antaa aihetta pohdintoihin. Suuri kysymys kuuluu: Onko Kainuussakin tulossa suuri muutos poliittisiin voimasuhteisiin kunnissa?

Suomen Keskusta on puolueena hallinnut kuntapolitiikkaa lähes koko Kainuussa – vain Kajaani on poikkeus, Kajaanissa keskustalla ei ole yksinkertaista enemmistöä.

Nyt julkaistu mielipidemittaus varmaankin hirvittää kainuulaisiakin keskustapoliitikkoja – joutuuko kepu kesäkuun alussa kokoontuvissa valtuustojen järjestäytymiskokouksissa luopumaan suvereeneista yksinvalloistaan ja neuvottelemaan luottamuspaikoista tosissaan.

Kuntapoliittinen tilanne Kainuussa nyt muistuttaa samanlaista asetelmaa mikä Vladimir Putinilla ja hänen edustamallaan puolueella ja valtaklikillä on Venäjällä. Niin kepulla kuin Putinillakin on vain menetettävää. Jos valta horjuu siitä on pidettävä kynsin hampain kiinni!

Onneksi Suomessa keinot ovat demokraattiset ja sivistyneet – meillä kaikki tämä ratkaistaan vapailla ja salaisilla vaaleilla – ei myrkyillä ja tyrmillä.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani