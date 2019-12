Lukijan mielipide: Kuunnelkaa kokemusta ja pelastakaa matematiikka!

"Meillä on kaikki hyvin, meillä on kaikki hyvin...", soi pitkään ja hartaasti Radio Suomen kanavalla. Kun nyt sdp on pelastettu, voisivat poliitikot ja Yle keskittyä pelastamaan matematiikan ja Suomen.

"Kuunnelkaa kokemusta", kertoi toimittaja Juha Blomberg Radio Suomessa. Kehoitus oli tullut Suomeen 94-vuotiaalta jostain kaukaa.

Samaa toivovat matemaatikot, matematiikan soveltajat ja jopa psykologit. Vetoomuksia vuodesta 2013 lähtien on Facebookin ryhmässä "Poliitikot matematiikan puolesta", mutta onko heitä – siis niitä matematiikan puolesta puhuvia poliitikkoja?

Facebookissa on myös ryhmä "Keskinäisen kehumisen kerho". Kirjoitin sinne kehut opetusministereille: "Kehun opetusministerien sitkeyttä olla huomiomatta matematiikan ja sen opetuksen asiantuntijoita!"

Matemaattisten aineiden didaktikot Timo Tossavainen ja Jari Lavonen varoittelivat tietotekniikan vaaroista kouluopetuksessa jo syksyllä 2013, jolloin silloinen opetusministeri Krista Kiuru kiersi kabinetteineen hehkuttamassa pelaamisen pelastavasta voimasta. Samasta asiasta ja uudesta opetussuunnitelmasta tuli varoituksia muiltakin suunnilta ja jopa Ruotsista ja Ranskasta asti. Tossavainen toimii nykyään professorina Ruotsissa.

Kuusi vuotta sitten Ruotsi oli paniikissa, mutta nyt "Matematiikan huippuosaajien osuus on Ruotsissa suurempi kuin Suomessa." (Tekniikka&Talous).

Suomi otti mallia Ruotsista, vaikka sieltä varoiteltin. Olen yrittänyt houkutella oppositiossa olevia perussuomalaisia kysymään hallitukselta, mitä se aikoo tehdä laskupäiden lahoamisen estämiseksi, mutta hekään eivät ymmärrä muusta kuin kannatusprosenteista.

Puoluekannasta riippumatta matematiikan opetuksen todelliset asiantuntijat ovat ihmetelleet hallituksen 2011 – 15 koulutusratkausuja. Ex-kansanedustaja (kd.), tekniikan tohtori, yliopettaja Sauli Ahvenjärvi kirjoitti 12.10.2015 "Koodausta kaikille lapsille? Nyt höynäytetään ja kunnolla!". Kommentteja artikkelissa on 275 kappaletta, mutta opetusministeri ei huomioinut.

Syyskuussa 2019 julkaistiin 16 matemaatikon ja matematiikan opetuksen asiantuntijan "Avoin kirje matematiikan kouluopetuksen suunnittelijoille ja siitä päättäville" (löytyy netistä). Siihenkään opetusministeri ei ole vastannut.

"Valitettavasti oikotietä onneen ei ole: kaikki nojaa matemaattisen ajattelun osaamiseen", kiteyttävät asian hyvin Oulun yliopiston professorit Matti Pietikäinen ja Olli Silven kirjassaan Tekoälyn haasteet: koneoppimisesta ja konenäöstä tunnetekoälyyn.

Alli Huovinen