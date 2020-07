Lukijan mielipide: Kysyntä ja työllisyys vahvistuvat arvonlisäverojen määräaikaisella alentamisella

Koronakriisi on ajanut matkailu- ja ravintola-alan yrittäjät sekä heidän työntekijänsä ennennäkemättömään ahdinkoon. Kokoontumis-, matkustus- ja ravintolatoiminnan rajoitukset, asiakkaiden varovaisuus, etätyöt ja erityisesti ulkomaalaisten asiakkaiden vähäisyys ovat kurittaneet matkailu- ja ravintola-alaa maaliskuun puolivälistä lähtien.

Vaikka rajoituksia on purettu, palvelujen kysyntä on edelleen heikkoa edelliseen vuoteen verrattuna. Se heijastuu negatiivisesti myös alan työntekijöihin, joista kesäkuun lopussa oli lomautettuina lähes puolessa yrityksistä vähintään 40 prosenttia henkilökunnan kokonaismäärästä.

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntä on ainakin vuoden 2021 loppuun asti kotimaisen kysynnän varassa. Kun koronakriisi on iskenyt myös kotimaisen asiakkaan ostovoimaan, sen tukeminen määräaikaisilla arvonlisäverojen alentamisilla on tarpeellista. Arvonlisäverojen alentaminen on perusteltua myös sen vuoksi, että matkailu- ja ravintolapalvelujen verotus on Suomessa EU-maiden kireimpiä. Tuoreen Eurostatin tilaston mukaan alkoholi on Suomessa EU-maiden kalleinta, mikä aiheutuu korkeista alkoholijuoma- ja arvonlisäveroista. Oluen verotus on ylivoimaisesti EU-maiden kireintä. Muutaman lasin viiniä sisältävässä ravintolaillallisessa on veroja noin 30 prosenttia.

Henkilöliikenteen, majoituksen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen arvonlisävero tulisi alentaa 24 kuukauden määräajaksi 5 prosenttiin. Koronakriisi on vähentänyt merkittävästi kotimaan lento-, rautatie-, bussi- ja taksiliikennettä.

Koronakriisi iski rankasti hotelli- ja kylpyläalaan. Optimististen arvioiden mukaan toimiala palaa ennalleen aikaisintaan syksyllä 2021. Alan yritykset tekevät tänä ja ensi vuonna yhteensä satojen miljoonien eurojen tappiot.

Myös festivaalit, kongressikeskukset, messut, huvipuistot, hiihtokeskukset ja ohjelmapalveluyritykset ovat suurissa vaikeuksissa koronakriisin vuoksi. Suuret festivaalit on peruttu tältä kesältä, kokous- ja messutoiminta on pysähdyksissä ja huvipuistot kärsivät kokoontumisrajoituksista. Hiihtokeskus- ja ohjelmapalveluala odottavat tulevaa talvikautta huolestuneina: missä määrin lennot ja niiden myötä ulkomaalaiset asiakkaat palaavat.

Alkoholin ja ruoan nauttimista ravintoloissa tulisi piristää alentamalla arvonlisävero 10 prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi. Ravintolat ja kahvilat olivat eduskunnan päätöksellä suljettuina kaksi kuukautta. Tämä tyhjensi yritysten kassat. Talouden kurimus jatkuu alan yrityksissä pitkään.

Hallitus päättää syksyn budjettiriihessä elvytystoimista. Kesäkuun mittavan lisäbudjetin elvytystoimet eivät tuoneet helpotusta koronakriisin pahiten runtelemille matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille eikä heidän työntekijöilleen.

Kun hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on työllisyyden vahvistaminen, matkailu- ja ravintola-alan palvelujen arvonlisäverojen määräaikainen alentaminen palvelisi tätä tavoitetta erinomaisesti.

Timo Lappi

toimitusjohtaja

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry