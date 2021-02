Lukijan mielipide: Laajempaa näkökulmaa koulukiusaamiseen

Vastaan Miikka Kortelaiselle ( KS 23.2.) koulukiusaamisasiaan.

THL:n tuloksia vuonna 2019 toteutetussa kouluterveyskyselyssä kannattaa arvioida huolella ja oikeat mittasuhteet tulee löytää asioille. Jokainen koulukiusaamistapaus on liikaa ja on hyvä tuntea juurisyitäkin aina asioille. Yleistämisen tielle lähteminen on vaarallista. Olisi hyvä myös määritellä koulukiusaaminen käsitteenä tarkemmin.

Kouluissa tehdään jo paljon kiusaamistapausten vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Meillä on maailman parhaimmat ja osaavimmat opettajat. Asiat otetaan kouluissa tilanteen vaatimalla vakavuudella hoidettavaksi.

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on aivan keskeisessä roolissa. Valitettavasti paljon tapahtuu kiusaamista koulumaailman ulkopuolellakin ja jopa aikuisetkin osaavat kiusata. Kiusaamista tulisikin tarkastella laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Yhteistyökuvioita on paljon ja vaikeimmissa tapauksissa, joihin koulun omat keinot eivät riitä, voidaan pyytää Ankkuri -ryhmä hoitamaan asioita. Kajaanin perusopetuksessa on käytössä myös SoPu -ohjelma. Se on kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen ohjelma.

Syyllistämisellä ja koulujen työn aliarvioimisella ei päästä hyviin tuloksiin. Tärkeintä meille käsittääkseni on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ammattiryhmästä riippumatta.

Koululaiset opettelevat vasta vuorovaikutustaitoja ja niitä harjoitellaan luonnollisesti koulussa, koska siellä on paljon samanikäisiä tovereita yhteisesti kokoontuneena.

Kodit ja perheet tarvitsevat tänä päivänä enemmän tukea lasten ja nuorten haasteisiin sekä kasvun tukemiseen. Fokusta olisikin hyvä siirtää perheiden ja vanhemmuuden tukemiseen koulujen arvostelun sijaan.

Anni Rimpiläinen