Lukijan mielipide: Lääkärien siivuttaminen on pöyristyttävää

Esitimme kristillisdemokraattien ryhmänä Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuustossa, että käynnistävä organisaatio ei olisi sekoittanut osastohoidossa ja poliklinikka -toiminnoissa erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa. Esitys vastasi lääkäreiden esittämää mallia.

Samalla vaadimme, että integraatio terveydenhoidon ja sosiaalitoimen osalta olisi rakennettu huolella tuleviin sote-keskuksiin. Nyt esitetty malli ei ole integroiva vaan Kajaaniin keskittävä. Siitä kärsivät sekä kajaanilaiset, kun palvelut siellä tukehtuvat, ja maakunnassa asuvat, kun palvelut karkaavat kauemmas.

Alueellisista sote-keskuksista tai -asemista pitäisi tehdä toiminnan ytimiä sairaalan ohella.

Vastustimme myös ydinprosesseja, koska sinne syntyy väistämättä vain lisää byrokraatteja lisäämään kuluja ilman hoitavia käsiä. Kaikki muut aluevaltuutetut olivat valmiita sivuuttamaan lääkäreiden esitykset paitsi kristillisdemokraattien ryhmä. Olen pöyristynyt.

Lääkärien sivuuttaminen koko valmistelussa on käsittämätöntä. En voi väistyä ajatukselta, että kyseessä on valtataistelu. Nyt alemman tutkinnon suorittaneet tai hallintotieteilijät haluavat ohjata keskeisten paikkojen jakamista ja organisaatiota rakennetaan siten, että lääkärikoulutuksen saaneille olisi mahdollisimman vähän johtavia vakansseja.

Valitettavasti käytäväkeskusteluista on jäänyt tunne, että tämä tehdään myös poliitikkojen tukemana.

Selvyyden vuoksi on hyvä avata, että valmistelussa ja valmistelukansliassa uutta organisaatiota ei ole ollut valmistelemassa yhtään lääkäriä. Vastuut ovat lääkärien kirjoituksen (KS 16.6.) mukaisesti kuitenkin lääkäreillä kaikista hoitoon liittyvistä asioista. On siis syntymässä kirjoituksessa kuvattu tilanne, että "valta ja vastuu eivät kohtaa".

Kainuun hallintokokeilun alkaessa hallintoa oli noin 80 henkilön verran sote-puolella, se tuplaantui vuoteen 2012 ja nyt hallintohenkilöstö varahenkilöineen on jo paisunut 400:aan. Vertailun vuoksi vanhuspalveluihin on viimeisen vuosikymmenen aikana saatu vain 30 uutta henkilöä. Byrokratiaa on purettava, mutta poliitikkojen tukemana uusi organisaatio paisuttaa edelleen hallintoa.

En voi hyväksyä tätä kehitystä. Tarvitaan hoitavia käsiä, pelastushenkilöstöä, mutta kaikkein suurin pullonkaula on lääkäripula perusterveydenhuollossa. Tätä ei voida ratkaista eräiden poliitikkojen vihjaamalla tavalla, että sairaalan erikoislääkärit laitetaan hoitamaan perusterveydenhoitoa. Sen jälkeen ei toimi perusterveydenhoito ja kallis sairaala toimisi vajaalla.

Lääkäreiden sivuuttamisen on loputtava. Kyllähän me kaikki ymmärrämme, että insinöörit, sähkömiehet, rakennusmiehet ja muut ammattilaiset rakentavat ydinvoimalan, mutta varmasti kaikki myöntävät, ettei ilman ydinfyysikkoja sitä kannata suunnitella saati käyttää. Kainuun hyvinvointialue ei voi toimia ilman lääkäreitä, ei edes valmisteluvaiheessa!

Sami Kilpeläinen

Kainuun hyvinvointialueen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj., aluevaltuutettu