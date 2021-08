Lukijan mielipide: Lakan kilohinta pohjanoteeraus

Olisin tarjonnut muutamia kiloja lakkoja marjanostajafirmalle. Hyrynsalmella tämä firma ei enää lakkoja ostanut. Minulle kerrottiin, että kun aiemmin lakkakilosta maksettiin kymmenen euroa, nyt hinta oli ollut ensin kahdeksan euroa ja sen jälkeen seitsemän euroa. Tänä vuonna lakkoja on tullut vähän, ja yleensä tuotteen niukkuuden pitäisi nostaa hintaa. Mistä sitten moinen pohjanoteeraus?

Suomalaisia moititaan laiskoiksi luonnonmarjojen poimijoiksi. Tämä on yleensä selitys sille, että homma on hivutettu kaukaa tuleville turistipoimijoille.

Minua selitys ei tyydytä. Selitys on poimijahinnassa. Kotimaiset poimijat edellyttävät oman elinkustannustasonsa mukaista hintaa. Sen sijaan turistipoimijat arvioivat tilannetta oman maansa elinkustannustason pohjalta. Tähän perustuu marjanostajafirmojen ansaintalogiikka. Se on tuhonnut merkittävän osan suomalaista marjakulttuuria.

Alhaisella, suorastaan pilkkahinnalla, kotimaiset poimijat karkotetaan lisäansioita antavasta marjanpoiminnasta. Toisaalta turistipoimijoilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tyytyä "työnantajiensa" tarjoamaan hintaan. Ja näin firmat voivat kattaa niitä kuluja, joita aiheutuu esimerkiksi turistipoimijoille luvatusta minimipalkasta. Minimipalkasta, joka ilmeisesti perustuu Shengen-alueen viisumisäännöksiin!

Marjanostajien piti tänä vuonna ensimmäistä kertaa lain määräämänä ilmoittaa turistipoimijoille luonnonmarjojen vähimmäisostohinnat. Vinkkasin asiasta KS:lle, mutta en ole havainnut, että asiasta olisi lehdessä kirjoitettu. Kannustan vielä tutkivaan journalismiin.

Onko lakan alhainen hinta näiden vähimmäishintojen mukainen? Kiinnostavaa olisi tietää myös, miten yhdenmukaisia marjanostajafirmojen ilmoittamat vähimmäishinnat ovat. Tässä olisi tutkittavaa myös Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Muuten, mikä todella on turistipoimijoiden oikeudellinen asema ja mihin se perustuu. Kysymys on koko ajan tasapainoilusta sen suhteen, ovatko he työsuhteessa vai eivät. Tulkinta on hyvin ahdas ja siinä on päädytty siihen, että kysymyksessä ei ole työsuhde.

Minusta ulkomaalaislakia pitäisi muuttaa siten, että maahan tulossa turistipoimijat rinnastettaisiin muihin ulkomailta tuleviin työntekijöihin; eivät he mitään turisteja ole. Onhan ulkomaalaislaissa oma yleisestä poikkeava tulkintansa esimerkiksi vakinaisesta asuinpaikasta.

Työsuhdeasema olisi reilua kaikkien, myös meidän todellisten jokamiesten kannalta.

Ismo Heikkinen

Kajaani