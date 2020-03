Lukijan mielipide: Lakko toi naisille äänioikeuden

Kainuun Kokoomus kirjoitti Koti-Kajaanissa "Lakko luo vain työttömiä". Lakko loi myös äänioikeudellisia naisia.

Lakko-oikeus on työntekijöiden ihmisoikeus ja tärkein luokkayhteiskuntaa torjuva väline. Lakoilla on parannettu ja puolustettu palkansaajien yhteiskunnallista asemaa. Palkansaajien oikeuksien tien rakentaminen alkoi tyhjästä, kun palkansaajat olivat oikeudettomia. Matkan varrella työnantaja hyväksyi ay-liikkeen neuvottelukumppaniksi.

Maailma muuttuu ja elinkeinoelämä päätti hakea uusia avauksia luopumalla keskitetyistä työmarkkinaratkaisuista. Parhaillaan käydään liittokierrosta, jossa jokainen liitto asettaa omat tavoitteensa ja myös keinonsa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palkansaajien taloudellinen, oikeudellinen ja yhteiskunnallinen asema nivoutuu tiukasti toisiinsa. Esimerkiksi USA:ssa järjestäytymisasteen alenemisen ja ay-liikkeen aseman heikkenemisen seurauksena palkansaajien palkkakehitys tallaa paikallaan, vaikka kustannustaso nousee. Palkansaajan oikeudellisen aseman heikkenemisen kautta siis myös taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema heikkenee.

Monesti olen kuullut väitteen "Suomi on lakkoherkkä maa". Väitteessä on osatotuus. Suomi oli 1970-luvulla lakkoherkkä. Tämän päivän totuus on kuitenkin, että Suomi on keskimääräisen lakkoherkkä maa. Suomi on pohjoismaisessa vertailussa keskitasoa ja Euroopan laajuisessa vertailussa hieman keskimääräistä lakkoherkempi. Tanska ja Norja ovat Suomea edellä lakkoherkkyydessä.

Kokoomuksen edustajien väitteeseen, ettei Suomi ole toimintavarma maa voin vastata, että toimintavarmuutta löytyy. Lakoilla menetetyt työpäivät ovat vain n. 1,5 prosenttia vuosittaisten sairaspäivien määrästä. Sairauspoissaoloja vähentämällä pystyttäisiin melkoiseen tuottavuus loikkaan.

Kokoomuksen kirjoittajien viittaus paikalliseen sopimiseen ja luottamukseen. Paikallinen sopiminen vaatii todellakin luottamusta. Neuvottelutoiminta on tällöin vastavuoroista, jossa neuvotteluosapuolet ovat osaavia ja neuvotteluasema tasapuolinen. Esimerkiksi Kainuun sotessa on paikallisia sopimuksia, jossa hyöty on niin työntekijän kuin työnantajan. Paikallinen sopiminen ei tarkoita yksipuolista työehtojen heikentämistä.

Kenenkään tavoite ei ole lakko! Työtaistelut ovat seurausta epäonnistuneista neuvotteluista ja lakot ovat työntekijöille äärimmäinen keino puolustaa oikeuksiaan. STTK:n puheenjohtaja Antti Palolaa lainatakseni "Suomalainen menestystarina -osaava koulutettu kansa, tasa-arvo, hyvinvointivaltio, turvallinen yhteiskunta -on vuosikymmenten saatossa luotu yhteistyötä rakentaen ja sopien, ei keskenään riidellen tai sotien".

Yli sata vuotta sitten naiset saivat äänioikeuden. Olisiko nyt palkkatasa-arvon aika?

Toivotan sopuisaa, tuottoisaa ja tasa-arvoista kevättä.

Marjo Kangasharju (pääluottamusmies, Tehy)