Lukijan mielipide: Lapsilisää maksettava 18 ikävuoteen asti

Suurin osa 17-vuotiaista on huoltajistaan taloudellisesti riippuvaisia. Myös lain mukaan lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi saakka. Kuitenkin oikeus lapsilisiin loppuu jo 17-vuotiaana, ja monesti lapsen kulut ovat suurimmillaan juuri siinä ikävaiheessa. Mielestämme nykyinen lapsilisäjärjestelmä vaatii laajentamista 18-vuotiaisiin.

Koronakriisi on tehnyt lapsilisien päivittämisestä entistä ajankohtaisempaa, koska yhä useampi perhe kamppailee toimeentulo-ongelmien kanssa. Monet lapsipolitiikan asiantuntijat ovat suositelleet, että lapsiperheiden tukeen on nyt panostettava ja etuusjärjestelmää kehitettävä. Olemme eduskunnassa tehneet yhteisen lakialoitteen, jonka tavoitteena on lapsilisän maksaminen sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Lapsilisien ulottaminen 18 ikävuoteen olisi tärkeää erityisesti pienituloisille ja monilapsisille perheille. Monissa perheissä, joissa on aiemmin ollut vakaa talous, eletään nyt epävarmuudessa. Asialla olisi myös kansantaloudellista merkitystä, sillä se vahvistaisi kotimaista ostovoimaa, eikä pienituloisissa perheissä jouduttaisi yhtä paljon turvautumaan paljon kimurantimpaan toimeentulotukeen.

Katja Hänninen

kansanedustaja (vas.)

Raahe

Sari Essayah

kansanedustaja (kd.)

Lapinlahti