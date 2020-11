Lukijan mielipide: Lastensuojelun tulee nojata lapsen oikeuksiin

Yle:n Yle:n stdClass stdClass stdClass Huostassa-dokumenttisarja tuo esiin lastensuojelun sijaishuollon epäonnistumisia. Tilanteita, joissa lapsenoikeusperustainen sijaishuolto ei ole toteutunut. Samaan aikaan lastensuojelussa tehdään paljon hyvää työtä ja onnistutaan auttamaan. Epäkohtien äärelle tulee kuitenkin pysähtyä ja muistuttaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista. Huostassa-dokumenttisarja tuo esiin lastensuojelun sijaishuollon epäonnistumisia. Tilanteita, joissa lapsenoikeusperustainen sijaishuolto ei ole toteutunut. Samaan aikaan lastensuojelussa tehdään paljon hyvää työtä ja onnistutaan auttamaan. Epäkohtien äärelle tulee kuitenkin pysähtyä ja muistuttaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista.

Osallisuus on lapsen oikeuksien sopimuksen yksi keskeisin periaate. Sen merkitystä on korostettu koko 2000-luvun lastensuojelun kehittämisessä ja lapsen oman mielipiteen huomioiminen on vahvistettu myös lastensuojelulaissa. Millä tavoin lain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten henki toteutuu arjen tasolla? Huostassa-dokumenttisarjan kuunneltuaan olo on surullinen ja laittaa pohtimaan teemmekö oikeita asioita oikealla tavalla.

Laadukkaaseen ja eettiseen lastensuojeluun eivät kuulu rangaistukset, toisten ihmisten nöyryyttävä tai epäoikeudenmukainen kohtelu. Lapsen oikeudet sitovat meitä ammattilaisia ja auttavat navigoimaan monimutkaisissa tilanteissa.

Lastensuojelulla on monia työkaluja tukea lasta kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Kokemus, että voi vaikuttaa ja omat ajatukset ovat arvokkaita, tukee sijoitetun nuoren kasvua ja kehitystä. Jokaisen lapsen ja nuoren osallisuuden tukeminen on tärkeää yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Olo on monista käytännön esimerkeistä onneksi myös toiveikas. Osallisuuden huomioiminen on mahdollista, mutta se vaatii konkreettisia tekoja toimintakulttuurin muuttamiseksi. Tähän on sisältynyt myös panostukset hyvään johtamiseen, rakenteisiin ja resursseihin.

Huostassa-dokumenttisarjan perusteella lapsen oikeuksiin nojaavaa sijaishuollon kasvatus- ja toimintakulttuuria on mielestämme vahvistettava kansallisesti. Lapsen oikeudet ja osallisuus ovat johtotähtiä, joita haluamme lastensuojelussa vaalia.

Anna Tiili

Annukka Paasivirta

Julia Kuokkanen

erityisasiantuntijat

Lastensuojelun Keskusliitto