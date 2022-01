Lukijan mielipide: Latu kävelytien päällä outo ratkaisu

Kaupunginlampea kiertävä kävelytie on monen vuoden jälkeen tänä talvena aurattu ja kunnossapidetty todella kiitettävästi!

Siitä suuri kiitos kaupungille ja käytännön työstä vastaavalle urakoitsijalle.

Nyt lammen rannalle on vihdoin vedetty latu, mutta se menee parissa kohtaa edellä mainitun kävelytien päällä toisin kuin aiempina vuosina. Ratkaisu on kummallinen!

Hyvin pian tulemme näkemään riitoja, joissa toisena osapuolena ovat kävelijät ja koiran ulkoiluttajat ja toisena hiihtäjät. Asiaan on myös toinen näkökanta; vuosia on korostettu, ettei ladulla saa kävellä eikä ulkoiluttaa koiria. Se on myös kaupungin järjestyssäännössä.

Nyt tähän lähes kehotetaan! Miksi!

Timo Lehikoinen

Kaupunginlammen aktiivikiertäjä

Kajaani