Lukijan mielipide: Lisää musikaaleja teatteriin?

Luin äskettäin niittykasvien itämisajoista, josko kesämökille voisi tehdä "pikkuniityn"!

Netissä kerrottiin että "siementen päällä on suojakerros, joka kuluu hitaasti pois ja että häviämiseen voi kulua useita vuosia".

Tulipa siinä yhteydessä mieleen Kajaanin kaupunginteatteri. Ehkäpä sielläkin on käynyt niin, että "siemenen suojakerros on kulunut pois ja siemen on alkanut itää". Olen useita vuosia toivonut, että teatteri ottaisi ohjelmistoonsa "poikkitaiteellisten" näytelmien väliin musikaaleja ja muutakin kevyempää, lisää katsojia kerääviä esityksiä.

Näin pikku-uutisen ( KS 1.2. ), jossa teatteri ilmoitti, että kymmenien tuhansien eurojen ylitys on tullut pääsylipputuloihin Laila-musikaalin ansiosta ja että teatteri on näissä esityksissä täyttynyt 95 prosenttisesti!

Hyvä ja hieno asia. Kysynkin, kannattaisiko jatkaa tällä linjalla, koska katsojat ja teatteri olisivat molemmat tyytyväisiä?

Juhani Nissinen

Teppana

Kajaani