Lukijan mielipide: Lisärahaa teihin ja koulutukseen

Kokoomus esitteli syksyllä vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Kokoomuksen vaihtoehto lisää 60 000 työpaikkaa ja hallitusta enemmän panostamme muun muassa koulutukseen sekä liikenteeseen. Vaihtoehdossamme ihmiset saavat kestävästi toimeentulon itselleen ja perheelleen, korkeakoulutus saa lisärahaa ja alueiden tiestön turvallisuuteen satsataan.

Koulutus on Suomen menestyksen strategia. Hallituspuolueet ovat luvanneet koulutuksen kunnianpalautusta. Teot kuitenkin puuttuvat. Hallituksen koulutuspanostukset ovat määräaikaisia. Tempoilu johtaa tutkimusrahoituksen leikkaamiseen ja opettajien palkkaamiseen pysyvyyden sijaan määräaikaisella rahoituksella.

Kokoomus pääomittaisi korkeakouluja miljardilla. Pääomittaminen vahvistaa korkeakouluja ja tukee niiden omia uusia avauksia. Se on tulevaisuusteko, jolla voi vahvistaa suomalaista osaamista ja alueiden elinvoimaa pitkälle tulevaisuuteen.

Hallituksen tulisi nyt osoittaa millaisilla eväillä suomalaista osaamista aiotaan rakentaa. Kokoomus kirittää hallitusta ottamaan määrätietoisia askeleita suomalaisten osaamistason nostamiseksi ja jatkuvan oppimisen varmistamiseksi.

Kokoomuksen tavoitteena on turvata lisärahoituksella koko Suomen menestys, luoda hyvinvointia ja varmistaa kasvu ympäristön kannalta kestävästi. Kun liikenneyhteydet ovat kunnossa, koko Suomella on edellytykset kasvaa. Ihmiset pääsevät liikkeelle ja elinkeinoelämällä on edellytykset toimia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Vaihtoehdossamme edistäisimme asumista ja liikennettä tukevien paikallisten hankkeiden toteuttamista Koko Suomi kuntoon -paketilla, johon on varattu 511 miljoonaa euroa. Idea on, että valtio osallistuisi sellaisten kaupunkien ja kuntien hankkeiden rahoitukseen, jotka tukisivat kestävää liikkumista ja uutta asuntorakentamista.

Haluamme, että Suomessa vastuullisuus voittaa vastuuttomuuden, innostus lannistuneisuuden ja luottamus tulevaisuuteen epävarmuuden. Kokoomuksen vaihtoehto luo toivoa tulevaisuuteen. Voimme investoida tulevaisuuteen syömättä suomalaisilta huomisen eväitä.

Kai Mykkänen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja