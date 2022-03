Lukijan mielipide: Lyhytterapiasta apua matalalla kynnyksellä

Yle uutisoi 21.2. lyhytterapeuttikoulutusten suosion kasvusta. Koska psykoterapioihin on nykyisin pitkät jonot, ja ongelmat voivat kuukausien tai vuosien odotuksen aikana kärjistyä, voi lyhytterapia tarjota nopeasti apua ja estää ongelmien pahenemista.

Lyhytterapiassa asiakas pääsee joustavasti ja helposti vastaanotolle ilman lähetteitä omalla päätöksellään.

Ylen uutisoinnissa lukijalle saattoi jäädä käsitys, että lyhytterapia ei ole vakavasti otettavaa apua, koska "kuka tahansa voi nimittää itseään lyhytterapeutiksi". Suurin osa nykyisistä lyhytterapeuttikoulutuksista kestää kaksi vuotta (45 op) ja usein koulutettavilla on sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan taustakoulutus ja työkokemusta.

Mikään koulutus ei kuitenkaan itsessään takaa osaamista. Terapiasuhteissa tärkeintä on terapeutin koulutuksen lisäksi asiakkaan ja terapeutin välille syntyvä suhde, joka parhaimmillaan mahdollistaa luottamuksen, arvostuksen tunteen, avoimuuden ja läsnäolon.

Lyhytterapian vaikuttavuudesta on myös tutkimuksellista näyttöä muun muassa lievissä mielenterveysongelmissa, itsetuntemuksen kasvattamisessa ja akuuteissa elämän kriiseissä. Niiden mukaan myönteiset vaikutukset tulevat nopeammin näkyville kuin pitkissä terapioissa.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaan tilannetta lähdetään käsittelemään, sitä paremmat mahdollisuudet ja voimavarat henkilöllä itsellään on käsitellä huoliaan koulutetun ammattilaisen kanssa.

Suuri osa asiakkaista hyötyy lyhytterapiasta. Lisäksi kaikki eivät vaikeuksiensa keskellä jaksa pitkää monivaiheista terapiaan hakeutumisprosessia. Lyhytterapia pitäisikin nähdä tarpeellisena osana mielenterveyden keinovalikoimaa.

Kaikkien etu on auttaa ihmisiä mahdollisimman nopeasti ja aikaisessa vaiheessa, myös ennaltaehkäisevästi. Tarvetta on sekä lyhyemmille, että pitkille terapiamuodoille.

Saamiemme asiakaspalautteiden perusteella asiakkaiden itseymmärrys on lisääntynyt, mikä on vaikuttanut muun muassa ahdistuneisuuden vähenemiseen ja käyttäytymisen muutoksiin arjessa. Asiakkaat ovat kertoneet myös saaneensa ongelmanratkaisutaitoja, joista on hyötyä elämänkriisien ylipääsemisessä.

Hanna Eilola

Katriina Hautala

Sari Marita Ikäheimo

Anne Jokela

Raija Karppinen

Sanna Nyman

Tanja Ojala

Talvikki Saviniemi

Pohjois-Suomen Lyhytterapeuttien puolesta