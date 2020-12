Lukijan mielipide: Maantieverkko on luokiteltu talvihoitoluokkiin

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) vastaa maanteiden tienpidosta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kirjoituksessaan kansanedustaja Raimo Piirainen ( KS 4.12.) nostaa esiin tärkeitä tienpitoon liittyviä kysymyksiä.

Maantieverkko on luokiteltu talvihoitoluokkiin tien liikennemäärän sekä toiminnallisen luokan perusteella. Talvihoitoluokituksen taustalla on keskeisenä tavoitteena mahdollisimman turvallinen liikenne talvikaudella. Väyläviraston tekemän talvihoitoluokituksen valtakunnallisia periaatteita toteuttavat ely-keskukset liikenteen alueelliset erityispiirteet huomioiden. Koska tienpitoon käytettävissä oleva rahoitus on rajallinen, ei koko tieverkkoa ole tarkoituksenmukaista – eikä käytännössä mahdollistakaan – pitää samanlaisessa kunnossa talvikaudella.

Tieverkon talvikunnossapitoa tekevät urakoitsijat, joiden työtä valvotaan ely-keskuksen toimesta pistokokeilla. Koska keliolosuhteet vaihtelevat talvikaudella ajoittain nopeastikin, ei tieverkolla ole mahdollista pitää laatuvaatimusten mukaista kuntoa jatkuvasti. Tämä on otettu huomioon myös urakkasopimuksissa. Merkittäviä poikkeamia urakoitsijoiden toteuttamassa laadussa ei ole viime vuosina toimialueellamme havaittu.

Edellä mainitun talvihoitoluokituksen vaikutuksista on esimerkkinä valtatien 22 talvikunto Oulun ja Kajaanin välillä. Kyseisen tien liikennemäärä vähenee Utajärven ja Vaalan välillä merkittävästi, minkä vuoksi tien hoitoluokka myös muuttuu ja tämä näkyy muun muassa osittain polanteisena pintana tiessä.

Seututiellä 900 sattuneen valitettavan onnettomuuden osalta voidaan todeta, että tie on onnettomuuden aikana ollut lumi-/jääpolanteinen ja hoitoluokan mukaisessa kunnossa. Raivaus ja nostotyötä varten on onnettomuuspaikalla tehty hiekoitus onnettomuuden jälkeen. Onnettomuuden osalta tarkempi syiden tutkinta on vielä kesken.

Maantiellä 900 on korjaustarvetta, muun muassa päällyste on paikoitellen heikkokuntoinen ja tiessä on heittoja. Tien merkittävä parantaminen, esimerkiksi leventäminen ei nykyisellä tienpidon rahoituksella ole näköpiirissä, mutta tarvittavia uudelleenpäällystyksiä tehdään liikennöitävyyden varmistamiseksi. Todettakoon vielä, että kaikki merkittävät tienparannustyöt tehdään ely-keskuksen laatimien ohjelmien perusteella koko toimialueella.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa turvallinen liikennöinti toimialueen maantieverkolla. Onnettomuuksia sattuu tieverkolla – niin kesällä kuin talvella. Onnettomuuksiin johtavat syyt ovat yleensä moninaiset.

Koska tienpidon toimilla voidaan vaikuttaa rajallisesti liikenteen turvallisuuteen, tekee Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus yhteistyötä toimialueensa kuntien kanssa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Yhteistyössä ovat mukana myös Liikenneturva, poliisi, alueen pelastuslaitokset sekä maakuntien liitot. Tällä liikenneturvallisuuden valistuksen ja koulutuksen yhteistyöllä pyrimme vaikuttamaan ennen kaikkea tiellä liikkujien asenteisiin.

Timo Mäkikyrö

liikennejohtaja

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus