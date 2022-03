Lukijan mielipide: Matkailuyrittäjien hätähuuto Kajaanin lentoyhteyksien kilpailuttamiseksi viipymättä

Me allekirjoittaneet vetoamme päättäviin tahoihin, että Kajaanin tuettujen lentojen kilpailutus tehtäisiin viipymättä. Eurooppalaiset matkanjärjestäjät paketoivat matkoja parhaillaan, ja jos lentoyhteyksien aikataulut ja hinnat eivät eivät ole pian tiedossa, myydään talven 2022/2023 kansainväliset matkat muualle.

Kajaanin lennot ovat jälleen katkolla tulevana syksynä. Matkailun kannalta ilahduttavaa on, että valtiovalta on myöntänyt lennoille lisätukea 9 kuukaudeksi. Valitettavaa kuitenkin on, että lentojen kilpailutus suunnitellaan tehtäväksi vasta syksyllä. Tuolloin talven matkapaketit on jo myyty toisaalle, eikä markkinaehtoiselle lentomatkustukselle saada edelleenkään riittävää pitoa matkailusektorilta, jolla kuitenkin olisi potentiaalia toimia kannattavien lentoyhteyksien tukijalkana.

Päättäjät peräävät yrityksiltä aloitteellisuutta kaupallisten lentojen täyttämiseksi ja yhteyksien varmistamiseksi tulevaisuudessa. Se, mitä päättävissä pöydissä ei näytetä täysin ymmärtävän, on matkailualan toimintalogiikka, jossa tulevaan kauteen valmistaudutaan vuotta tai jopa puolitoista vuotta ennen h-hetkeä.

Tilannekuvan konkretisoimiseksi julkaisen yhden viime viikolla tuleen viestin alueella äskettäin vierailleelta keskieurooppalaiselta matkanjärjestäjältä. Isohko toimija myy talviviikot täyteen ryhmiä Rovaniemen lähistölle ja etsii nyt uusia kohteita.

– It was a pleasure to visit you and discover your beautiful place! We were talking about planning a new product for next winter. I think that we have to wait first for the flights program, and then think about it, kirjoittaa C.

Kun meillä on kriittisellä hetkellä myytävissä lentojen suhteen ei-oota, ohjataan tulijat Kuopioon, Ouluun tai Kuusamoon. Helpotus on, jos tämä yhteys asiakkaalle kelpaa, mutta mitä kauempana yritys korvaavista kentistä sijaitsee, sitä helpommin kohteeksi valikoituu joku muu. Ja mitä enemmän käytämme muita kenttiä, on se pois Kajaanin tulevista lennoista. Ja noidankehä on valmis.

Kainuussa tehdään upeaa työtä kansainvälisen matkailun eteen. Arctic Lakeland -aluemarkkinoinnin lisäksi alueorganisaatioissa, kunnissa ja yrityksissä panostetaan kehittämiseen eri tavoin. Messuosallistumisten ja vierailujen järjestämisen lisäksi tekeillä on brändityötä, investointeja, markkinointiponnisteluja, tuotteistamista sekä digitalisaatioon liittyviä kehittämistoimia.

Nyt saavutettavuudesta on muodostunut pullonkaula, joka estää sen, että sopimuksia saataisiin tehdyksi ja matkapaketteja myydyksi.

Matkailuyritysten näkökulmasta talvimatkailu ei edellytä jokapäiväisiä lentoja, vaan muutamakin tiedossa oleva vuoro sesonkiviikoille joulusta hiihtolomiin olisi hyvä alku. Tämän lisäksi lennot on saatava näkyviin Finnairin ja kansainvälisten varausjärjestelmien hakukoneisiin. Eikä niin, että Kajaanin yhteydet pitää osata etsiä pienen lentoyhtiön nettisivuilta, kuten vielä kuukausi sitten.

Nyt vetoammekin päättäjiin Kainuun matkailua halvaannuttavan noidankehän purkamiseksi.

Ensitöiksi Traficomin on kilpailutettava tulevan talven tuetut lentoyhteydet. Tämän jälkeen on mietittävä, miten varmistaa yhteyksille useamman vuoden jatkuvuus ja mahdolliset katkot tulee osata ennakoida vuotta aikaisemmin.

Tässä työssä Kainuun liitto ja kunnat voisi ottaa taloudellista vastuuta, jotta maakunnan lentoinfrastruktuuri saadaan terveelle pohjalle mahdollisimman nopeasti.

Sanna Kyllönen

projektipäällikkö

Wildlife Destination Lentiira - Kuhmo -Viiksimo yritysryhmähanke

Petri Heikkinen

toimitusjohtaja

Lentiiran Lomakylä Oy, Vuokatinmaa Oy

Jari Virtanen

hotellinjohtaja

Hotelli Kalevala