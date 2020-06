Lukijan mielipide: Metsähallituksen perustelut eivät vakuuta

Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen ( HS 11.6.) sekä Pirkko Siikamäki ja Sari Alatossava ( KS 16.6.) ovat vastanneet retkeilyrakenteiden poistoa koskevaan keskusteluun. Lähtökohta reittien ja laavujen ylläpidolle on aivan oikea: kansalaisten hyvinvointi, luontomatkailun kehittäminen ja luontoarvojen säilyminen.

Poistettavien listalla o n Metsähallituksen mukaan huonokuntoisia ja vähäkäyttöisiä rakenteita. Tanninen kertoo, että puheena ollut Lentuan Pukkisaaren laavu on huonokuntoinen. Kuva kertoo muuta.

Siikamäki ja Alatossava vetoavat lainsäädäntöön pitäessään huonokuntoisia rakenteita uhkana retkeilijän terveydelle tai omaisuudelle. On kuitenkin ennakkotapauksia, jotka ovat vapauttaneet kiinteistön ylläpitäjän korvausvastuusta, kun kohteessa on ilmoitettu, ettei kiinteistön omistaja vastaa kunnossapidosta.

Jos telon itseni millaisella laavulla tahansa, oma tapaturmavakuutukseni korvaa.

Metsähallitus korostaa kehittävänsä retkeilypalveluita pitkäjänteisesti, mutta kuitenkin tekee poistot nykyhetken tarpeiden perusteella. Viime vuosina retkeily on lisääntynyt, ja monin paikoin reitit alkavat olla kuluneita ja korjausvelka on kasvamassa. Tämän vuoksi on kummallista, ettei Luontopalvelut ole ollenkaan markkinoinut vähäkäyttöisiä kohteita, vaan on niitä nyt vähentämässä. Asiakaslähtöisyys ja luontoarvot perustelisivat myös näiden reittien ylläpitoa.

Metsähallituksen, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tulossopimus velvoittaa vähentämään suunnitelmallisesti valtion retkeilyalueiden retkeily- ja opastusvarustuksen korjausvelkaa, jonka hoitamiseen se on saanut nyt myös lisärahoitusta.

Metsähallitus on velvoitettu myös parantamaan matkailun vetovoimaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tästä näkökulmasta on vaikea ymmärtää ja hyväksyä menossa olevaa, myös erittäin hyväkuntoisten rakenteiden poistamista.

Velvoite on, rahaakin on.

Marja-Stiina Suihko