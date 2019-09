Lukijan mielipide: Metsästyskausi alkaa - vaan harhalaukauksiahan sattuu

Nyt kun kesä kului muurahaisia ja hyönteisiä myrkyttäessä, siilien, sammakoiden, jänisten ja lintujen päälle ajaessa - joka välillisesti johti myös ruokinnassa olleiden poikasten kuolemaan - onkin mukavaa, kun alkaa varsinainen metsästyskausi.

Yksi karhu haavoineen jätettiinkin jo kitumaan Sotkamon metsiin. Alkoi kyllästyttämään sen etsiminen, niin kysyttiin että voitaisiinko jo siirtyä seuraavaan, kun olisi helpompi ampua karhuja, jotka ei pakene niin paljon.

Vaan harhalaukauksiahan sattuu, varsinkin aamuhämärissä kun ammutaan vesilintuparvia. Ei siinä oikeastaan näe, onko lajit rauhoitettuja vai ei. Ääntä kohti vaan. Vaikka en niin sorsien ampumisesta tykkääkään, kun ne monesti tippuu järveen ja räpiköi siipirikkona johonkin kaislikkoon piiloon. Jää saaliskuvat ottamatta.

Mutta parhaat kuvat otetaankin kyllä isojen eläinten kanssa. Se on hieno tunne, kun tulee ringissä oma vuoro polvistua kuolleen nisäkkään viereen ja nostaa peukut pystyyn. En tiedä. Jotain alkukantaista siinä on, kun katsellaan kännyköistä missä koirat juoksee. Autokin on tyhjäkäynnin jälkeen mukavan lämmin, kun ajellaan sopivaan tienpistoon osoittamaan kivääreitä gps-merkin tulosuuntaan ja jännäämään mikä sieltä mahtaa tulla ammuttavaksi.