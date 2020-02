Lukijan mielipide: Mielipiteet aiheesta Talvivaara/Terrafame on myrkytetty – ei ympäristöä

Jyväskyläläinen Sinikka Tyynelä ( KS 18.2. ) on kokenut, että Kainuu on Talvivaaran kaivoksen takia muuttunut asumiskelvottomaksi ja että Talvivaara on ollut koko toimintansa ajan hengenvaarallisesti uraania tuottava laitos. Ja hän esittää monia muitakin varmoja surkeuksia asiaan liittynen.

Olen asunut, kuten meidän kainuulaisten enemmistö, koko ajan lähellä kaivosta ja useasti käynyt kaivosalueella. Olen vain satunnaisesti kokenut alussa saman hajun, jonka kanssa Oulu eli lähes vuosisadan ja tiedän, että varsinkin alussa aivan kaivoksen lähellä asuvat kärsivät paljonkin pölyhaitasta.

Muutoin koen, että Talvivaara/Terrafamesta on ollut alueellemme pelkästään hyötyä.

Kipsisakka-altaan pohjan pettäminen liiallisen vesikuorman alla oli tietysti katastrofi. Mutta sen aiheuttama, median liioittelema mielipideilmaston myrkyttyminen on ollut megaluokkaa ympäristöhaittaa suurempi, kuten Tyynelänkin kirjoitus osoittaa.

Vuotopäästönkin aiheuttamat myrkkyhaitat ovat jääneet pieniksi. Mutta mielipiteet media on myrkyttänyt, myös meillä Kainuussa, pitkäksi aikaa, pysyvästikö?

Raskasmetallipäästöt ovat todellinen uhka, mutta niitä ei enää tule. Suola, jota irtoaa mineraalien hajotessa, on varmasti helpompi hoitaa. Jos suolaa kertyykin joinain vuosina Nuasjärven syvimpiin kohtiin, se ei liene hapettomuudessakaan isompi ongelma kuin Kajaaninjoen tehtaan alapuolelle kertyneet monien metrien paksuiset selluloosan nollakuitukerrokset, joiden kanssa on pärjätty ongelmitta yli puolivuosisataa.

Kiinasta löytyi rakentamisen yhteydessä pari vuotta sitten 2000 vuotta vanha syanidi-kerrostuma ikivanhan hopeakaivoksen jäljiltä, mutta sen ei ole koskaan tiedetty aiheuttaneen mitään haittaa. Saattaisi olla Talvivaarassakin viisainta antaa kipsisakkapäästöjen kerrostua sedimentiksi rauhassa niitä hämmentämättä. Huolellinen seuranta saattaisi olla parasta.

Uraani on parempi ottaa talteen, kuin jättää sakka-altaisiin kerrostumaan. Samalla auennee myös mahdollisuus ottaa myöhemmin talteen ns. harvinaisia maametalleja, joita tarvitaan akkuteollisuudessa. Terrafamesta on sitten oikeasti tulossa Kainuulle vain positiivinen mainevaikutus, koska akkujen mahdollistama energian varastoiminen on tulevan ympäristöystävällisen tulevaisuuden elinehto.

Uraani ja ydinvoimakin ovat nyt kasvihuoneongelmassa ratkaisu eivätkä ongelma. Kun ydinvoima on vuosikymmenet sitten otettu käyttöön, ei siitä päästä irti muuten kuin hoitamalla se hyvin elinkaarensa loppuun.

Toivottavasti löytyy pian korvaava ongelmaton energialähde. Mitä aktiivisemmin fissioydinvoiman kanssa toimimme, sitä turvallisemmin sen elinkaari voidaan päättää niin turvallisesti kuin se Suomessa, ensimmäisenä maailmassa, tehdään, kun jätteet viedään Olkiluodon merenalaisen peruskallion loppusijoitukseen.

Hannu Kemppainen

kaupunginvaltuutettu (kd.)

Kajaani

