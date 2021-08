Lukijan mielipide: Mikä ihmeen maailima?

Kaupunkikuvaa kiitettävästi ilahduttaviin muraaleihin eli suuriin julkisiin seinämaalauksiin on ikuistunut sanakummajainen maailima.

Tuo on onneton kirjoitusvirhe. Aleksis Kiven kielen erityispiirteiden ymmärtäminen ja niiden kauneudesta nauttiminen edellyttää nykypäivän lukijalta tarkkuutta, joka on seinämaalarilta nyt päässyt pahan kerran sumentumaan.

Kivi ensimmäisenä merkittävänä suomenkielisenä kirjailijana eli aikaa, jolloin monet oikeinkirjoituksen käytänteet olivat vielä muotoutumatta. Kaukametsä-runossa sydämessä on kaksi ämmää, tie on kultasannotettu eikä -sannoitettu ja maailma on muodossa mailma.

Alikulkutunneliin ikuistettu maailima on sotkuinen, merkitykseltään omituinen sanamuoto, ja se olisi kiireesti korjattava.

Moka mikä moka.

Marja-Stiina Suihko

Sinikynä

Kielenhuoltopalvelu