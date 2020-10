Lukijan mielipide: Miksi koulujen ja päiväkotien maitoa ja kananmunaa sisältävä kasvisruoka ei riitä?

Maidontuotanto on erottamaton osa lihantuotantoa, sillä sonnivasikat syödään. Naudan luontainen elinikä on lähes 20 vuotta. Maitolehmän äitiys yhdeksän kuukauden odotuksen ja usein hyvinkin tuskallisen synnytyksen jälkeen kestää korkeintaan muutamia päiviä, koska ihmiset haluavat lehmäemon maidon itselleen. Emo haluaa hoitaa vasikkaansa ja vasikalla on voimakas tarve olla sen lähellä ja imeä maitoa.

Emoiltaan viedyt vastasyntyneet vasikat erotetaan myös toisistaan, etteivät ne ime toistensa napoja rikki. Vasikoiden sarvien alut tuhotaan kuuma- tai kylmäkäsittelyllä. Kaksi kertaa 20 sekuntia kestävä toimenpide on äärimmäisen kivulias ja Suomessa sallittu ilman minkäänlaista kivunlievitystä. Osa vasikoista kuolee kivuliaasti vatsavaivoihin ensimmäisinä elinkuukausinaan.

Synnytyksestä toipumisen jälkeen lehmä keinosiemennetään uudelleen maidontuotannon maksimoimiseksi. Äideiltään viedyt vasikat kasvatetaan maidonkorvikkeilla ja joutuvat lypsylehmiksi 18–24 kuukauden ikäisinä. Jalostuksen seurauksena lehmillä on painavat utareet, jotka pahimmillaan joutuvat sorkan alle. Tulehdus-, iho- ja nivelongelmat ovat yleisiä. Lehmät tapetaan, kun niiden tiinehtimis- ja maidontuotantokyky laskee 4-5 vuoden iässä.

Kanojen luonnollinen elinikä on 7-14 vuotta. Kukot eli poikakanat eivät muni, joten ne tapetaan silppurilla tai voimakkaasti kirvelevällä kaasulla tukehduttamalla. Näin tehdään Suomessa vuosittain miljoonalle kukonpojalle. Häkkikanalassa voi olla kymmeniä tuhansia - jopa satatuhatta kanaa, ja sellaista saa lain mukaan kutsua perhetilan pienryhmäkanalaksi. Kanan "vapaus" tarkoittaa kiinteää alustaa sen jalkojen alla häkkiverkon sijasta. Kanat kerätään hiilidioksidikonttiin tukehtumaan niiden munintatehon laskettua noin 1,5 vuoden iässä.

Näistä syistä vain vegaaninen ruokavalio sopii ihmiselle, joka ei halua valinnoillaan osallistua tahallisen tappamisen kulttuuriin. Kiinalaisia on turha syyllistää häkkikasvatettujen villieläinten syömisestä, niin kauan kuin itsekin tuemme eläintehtaiden toimintaa.

Eläintuotanto on johtava syy lajien sukupuutoille, veden saastumiselle ja elinympäristöjen tuhoutumiselle. Oxfordin yliopiston tekemä analyysi maatalouden vaikutuksista on kaikkien aikojen kattavin. Se kertoo, että vegaaninen ruokavalio on tehokkain tapa vähentää ympäristöjalanjälkeä. Todennetusti terveimpien ja pitkäikäisimpien väestöjen ruokavalio on erittäin kasvispainotteinen. Vain tällaisella ruokavaliolla on osoitettu voitavan avata sepelvaltimoahtaumia ja palauttaa vajaatoimintaisten sydänten pumppausvoima jopa ilman lääkityksiä. Eikö sitä tulisi tarjota perusruokavaliona kunnes toisin todistetaan?

Sen sijaan, että lapsilta peitetään totuus, voisimme opettaa heidät tuntemaan myötätuntoa erilaisia yksilöitä kohtaan. Meillä aikuisilla on vastuu ja valta tehdä ja mahdollistaa eettisempiä, ympäristöystävällisempiä ja terveellisempiä valintoja. Voimme elää terveempinä välttäen tarpeettoman kärsimyksen ja kuoleman aiheuttamista. Miksi emme tekisi niin?

Samu Puuronen