Lukijan mielipide: Mitä Kainuu haluaa?

Keskustelu Kainuun sote-palveluista käy vilkkaana näinä aikoina. Suomussalmi ja Kuhmo ovat esimerkkeinä alueista, joiden palveluihin suunnitellaan pikaisella aikataululla supistuksia. Vahva epäily on, että viikonloppuvastaanotot ovat alkuna laajemmalle kehitykselle. Mistä tämä kiire tuli todella huonoon aikaan, valtakunnallisten uudistusten keskeneräisyyden vallitessa?

Kesken ovat myös Kainuun soten hankkeet, Kainuun rakenneuudistus KARA ja Helposti lähelläsi eli HELLÄ, joista saatava tieto ja hyöty olisi ensiarvoisen tärkeä asukkaiden ja hoitoyön kannalta. Hoitotyön edustajat ovat tästä sote-hallituksen jäseninä muistuttaneet useampaan otteeseen. Asiakkaiden pitäisi olla keskiössä palveluiden käyttäjinä ja kehittäjinä. Näin on totuttu ajattelemaan ja toimimaan näihin aikoihin asti. Näyttää siltä, että ikääntyneiden, sairaiden ja vähävaraisten kainuulaisten osana on joutua kokemaan eriarvoinen asema.

Talouden näkökulma on ollut käytännössä ainoana perusteena leikkaussuunnitelmille. Laskelmia on esitetty, miten tämän ja tuon palvelun poistaminen tuo säästöä, mutta asia on paljon monimutkaisempi. Henkilökunta ja tila tarvitaan toisaalla. Ambulansseihin ja tien päälle kuluva rahakin on yhteistä. Kustannuksia ei poisteta punakynällä, vaikka lyhyellä aikavälillä voi näyttää siltä. Ihmisiin kohdistuva ja heidän kanssaan tehtävä työ ei ole sellaista, joka voidaan poistaa kannattamattomana.

Kokonaisuutta ajatellen kaikkiin prosesseihin tulisi löytää näkökulmauudistusta. Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy on pitkäjänteistä, tulokset näkyvät myöhemmin. Neuvolatyö on ollut Suomen menetystarinan osatekijä. Syrjäytymisen ehkäisemiseen pitää kiinnittää huomiota ensikäynneistä alkaen. Digitalisaatio on mahdollisuus, mutta ei ratkaise kaikkea. Jos neuvolapalvelut hankaloituvat, se on huono merkki lapsiperheiden kannalta. He harkitsevat tarkoin asuinpaikan sinne, missä palvelut pelaavat.

Toimiva terveyskeskus on selkeästi elinvoimatekijä kunnassa. Työntekijät tuovat verotuloja, vilkastuttavat alueen taloutta ja kulttuurielämää monin tavoin. Puolisoiden on nykykeinoin mahdollista löytää uusia työtilaisuuksia. Useille ihmisille luonto on tekijä, joka houkuttelee.

Haluammeko säilyttää koko Kainuun elinvoimaisena, on yhteisen tahdon asia etsiä ratkaisut.

Eila Jokelainen-Keränen

Kainuun sote-hallituksen jäsen

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Suomussalmi