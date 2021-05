Lukijan mielipide: Moneltako menit nukkumaan?

Vastikään julkaistu "Mitä kuuluu?" -kysely antoi monipuolista tietoa kajaanilaisten peruskoululaisten ajatuksista koulunkäynnistä, vaikuttamisesta ja arjen hallinnasta. Perusvire kyselyn tuloksissa oli positiivinen: Kajaanissa koulut tekevät hyvää työtä, ovat hyvässä kunnossa ja niissä viihdytään.

Kiusaamista ja syrjintää on jonkin verran, mutta aikuisten koetaan puuttuvan niihin melko hyvin.

Yksi huolestuttava ilmiö, josta on toki viitteitä valtakunnan mediassakin, on rantautunut myös tänne meidän perukoille. Nimittäin nukkumattomuus. Nyt ei ole kyse unettomuudesta, joka on vakava sairaus, vaan siitä, että ei vain nukuta tarpeeksi.

Kyselyssä puolet ysiluokkalaisista vastasi nukkuvansa alle 7 tuntia yössä arkena. Seitsemän. Se on kyllä ehdottomasti liian vähän, varsinkin kun kyselyn teko ajoittui pimeimpään aikaan joulukuussa. Normaali unen tarve on noin kahdeksan tuntia yössä.

Nukkuminen on yksi ihmisen fysiologinen perustarve. Kasvavalle ja kehittyvälle lapselle ja nuorelle se on vielä tärkeämpää. Aivojen rauhoittuminen ja maallisten murheiden huuhtelu tapahtuu unen aikana. Mikäli se jää toteutumatta, oppimiskyky heikkenee, mieliala laskee ja lopulta ihminen sairastuu fyysisesti.

Viime vuosina nuorten ahdistus ja masennus ovat lisääntyneet. Pidän yhtenä merkittävänä syynä tähän nukkumattomuutta. Älylaitteet ovat tehneet yhteiskunnasta 24/7 avoinna olevan. Nukkumiselle löytyy paljon kilpailijoita ja vaihtoehtoja. Siksi otsikon kysymys pitäisi esittää jokaisessa palaverissa, jossa mietitään esim. koulunkäynnin haasteita, mielen murheita ja muuta elämän pulmaa.

Esitänkin, että Kajaanin kaupunki julistautuu Nukkumatin kotikaupungiksi. Otetaan yhteiseksi tavoitteeksi niin lapsille kuin aikuisille nukkua enemmän. Pidetään teemaan liittyviä tietoiskuja, koulutusta vanhemmille, vedetään yhtä köyttä ja ennen kaikkea sammutetaan älylaitteet ja valot ajoissa.

Kun koko kaupungista loppuvat menot, niin uni maistuu yhä useamman teininkin perheessä paremmin. Tämä kokeilu ei maksa mitään, mutta positiivisilla vaikutuksilla on miljoonia euroja arvokkaampi lopputulos: onnellisia, terveitä ja aktiivisia kaupunkilaisia.

Auli Halonen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani